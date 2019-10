Satow: Rewe und Aldi ziehen um

Satow

Wenn Satows Einwohner ihren Lebensmitteleinkauf planen, müssen sie sich bald an neue Wege gewöhnen: Denn die Märkte Aldi und Rewe ziehen um. „Beide Unternehmen wollen ihre Verkaufsfläche erweitern, um den jeweiligen Unternehmensstandard anzupassen“, erklärte Bauamtsleiter Jörn Rachowe auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Und das ist offenbar an den derzeitigen Standorten nicht möglich.“

„Die beiden Betriebe übernehmen maßgebliche Nahversorgungsfunktionen.“ Jörn Rachowe, Bauamtsleiter Satow Quelle: Dietrich Grunzig

Allein der Aldi-Markt, der sich aktuell im Süden des Ortes an der Fleckebyer Straße befindet, will seine Verkaufsfläche verdreifachen. Rewe-Kunden können derzeit im Markt in der Ortsmitte einkaufen. Die Betriebe würden maßgebliche Nahversorgungsfunktionen für die unmittelbar ansässige Bevölkerung und darüber hinaus auch für das ländliche Einzugsgebiet außerhalb des Gemeindehauptortes übernehmen, machte Rachowe deutlich: „Nach den Festlegungen des regionalen Raumentwicklungsprogramms soll Satow so entwickelt werden, dass die infrastrukturelle Versorgung der Bevölkerung mit sogenannten Leistungen des qualifizierten Grundbedarfs sichergestellt ist.“

Unternehmen sollen langfristig gebunden werden

Für eine langfristige Bindung der beiden Unternehmen müsse jetzt ein Standort gefunden werden, der darüber hinaus die Ansiedlung weiterer Firmen ermögliche, so Rachowe: „Kleinere Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Elementen sowie Bekleidungs-, Schuh- oder Haushaltswaren-Fachmärkte könnten dieses Nahversorgungszentrum vervollständigen.“

Als eine Möglichkeit sei im Vorfeld das Areal mit der Brandruine geprüft worden, sagte der Bauamts-Chef: „Aber letztlich sind sich der Besitzer und der Vorhabenträger nicht einig geworden.“ Das jetzt favorisierte Gebiet liege südlich der Fritz-Reuter-Straße unweit des Jägerberges am Ortsausgang, so Rachowe: „Das etwa 1,6 Hektar große Grundstück befindet sich bereits im Besitz des Investors – jetzt muss die Gemeinde nur den Flächennutzungsplan entsprechend anpassen.“

Denn nach aktuellem Stand sei für diesen Bereich lediglich Landwirtschaft vorgesehen – die geplante Ansiedlung zweier Märkte sowie weiterer Betriebe lasse sich nur über die Festsetzung eines Sondergebietes „Großflächiger Einzelhandel“ realisieren: „Der Investor hat zugesichert, dass durch Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten keine negativen finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde zu erwarten sind.“

Gewerbebrache soll zu Park werden

Es gibt aber noch ein zweites Planungsziel: „Wir wollen im Flächennutzungsplan darstellen, dass auf einem Grundstück nördlich der Fritz-Reuter-Straße Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Park‘ entstehen könnten“, sagte Jörn Rachowe. „Im Moment haben wir hier eine brachliegende Gewerbefläche mit einem teilweise abgebrannten Gebäudekomplex – diesen städtebaulichen Missstand wollen wir beseitigen.“ Mit Blick auf den Klima- und Naturschutz interessant: „Es gibt hier enormes Entsiegelungspotenzial.“

Um den Flächennutzungsplan anzupassen und einen entsprechenden Bebauungsplan auf den Weg zu bringen, waren jetzt die Gemeindevertreter gefordert – und die Abgeordneten gaben für beide Vorhaben jeweils einstimmig grünes Licht. Für Bürgermeister Matthias Drese ( SPD) keine Überraschung: „Wir waren schon im Vorfeld in den Ausschüssen der einhelligen Meinung, dass wir den Standort Satow für Supermärkte und Discounter weiter attraktiv halten müssen.“ Erste Schritte sind getan.

Von Lennart Plottke