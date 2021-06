Satow

„Sie ist hier eine Instanz!“, ruft eine Lehrerin über den Hof der Schule am See in Satow. „Ohne sie ist unsere Schule überhaupt nicht denkbar!“ Die „Instanz“ – das ist Barbara Bräse, die mit solcherlei Komplimenten gar nicht so viel anfangen kann. „Ach was“, sagt die 63-Jährige und winkt ab. „Ich war einfach nur der Meinung, dass ein Lehrer nicht nur Stoffvermittler sein darf – dieser Beruf bedeutet doch so viel mehr.“ Eine Aufgabe, die sie mit viel Herzblut ausgefüllt hat – und die nun zu Ende geht.

Denn nach 41 Jahren im Dienst verabschiedet sich Barbara Bräse jetzt in den Ruhestand. „Ich habe hier in Satow als 22-Jährige angefangen“, sagt die (noch) stellvertretende Direktorin und lacht. „Das ist heute fast schon eine Seltenheit – in diesem Alter wissen viele junge Leute noch gar nicht so richtig, was sie beruflich machen wollen.“

Lehrerin in Satow seit 1980

Nach einem vierjährigen Mathematik- und Geografie-Studium an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald hatte es sie 1980 zurück in ihre Heimatgemeinde verschlagen: „Ich komme aus dem Ortsteil Matersen und habe es nur bis nach Satow geschafft – mein Lebenslauf ist überschaubar kurz.“ Nach der Wende habe sie dann noch an der Uni-Rostock Philosophie als Beifach studiert, erklärt Bräse: „Aber im Grunde bin ich Mathe-Lehrerin – da war ich immer am besten aufgehoben.“

Unterrichtet habe sie Fünft- bis Zehntklässler, so Bräse – „wobei ich lieber in die höheren Klassenstufen gegangen bin, weil das mehr meiner Art des Umgangs entsprochen hat.“ Apropos: „Die Arbeit mit den Schülern hat sich gar nicht so sehr verändert“, blickt die Pädagogin zurück. „Dann schon eher die Arbeit mit den Eltern.“ Allerdings gebe es heutzutage eine niedrigere Hemmschwelle, „was man so zu Lehrern sagt – und das muss nicht einmal negativ sein“.

Dabei hätten in all den Jahren gleich mehrere Generationen bei ihr das Einmaleins gelernt, betont Barbara Bräse: „Vor zwei Jahren wurde bei uns ein Kind eingeschult, dessen Opa schon mein Schüler war – unvorstellbar.“ Blickt sich die 63-Jährige heute in der Schule am See um, kann sie schon stolz sein: „Wir haben viel erreicht – wenn man bedenkt, dass wir noch im Jahr 2000 wie verrückt um den Erhalt unserer Bildungseinrichtung gekämpft haben.“

Gemeinde und Schule eng verzahnt

Fast 550 Schüler werden hier ab August unter guten Bedingungen lernen, schon bald wird der moderne Ersatzneubau mit zwölf Klassenräumen fertig sein. „Eigentlich hatte mir der Bürgermeister versprochen, dass ich noch was vom neuen Gebäude habe“, sagt Bräse und lacht. „Ich weiß nicht, ob er damit den Container meinte.“ Für die positive Entwicklung entscheidend: „Wir hatten zum Glück immer Gemeindevertretungen, die offen für die Belange unserer Schule waren“, erklärt Barbara Bräse, die neben der früheren Schulleiterin Angelika Schwarz selbst lange aktiv in diesem Gremium mitgewirkt hat. „Nach meiner Auffassung müssen Schule als kultureller Baustein und Gemeinde gut verbunden sein – das ist uns in Satow gut gelungen.“

Mit Blick auf das Kollegium habe sich im Vergleich zu früheren Jahren schon einiges verändert, bekennt Bräse: „Es gab damals ja kaum jemanden, der nicht in Satow gewohnt hat und hier auch in diversen Vereinen engagiert war – das ist heute kaum noch so.“ In diesem Zusammenhang sei ihr besonders die enge Zusammenarbeit mit der früheren Direktorin Angelika Schwarz in Erinnerung: „Als Leitungsteam haben wir es fast bis zur Silberhochzeit geschafft – wir wussten fast mehr über uns als unsere Männer.“ Aber auch mit der jetzigen Schulleiterin Heike Walter sei sie zu einem guten Team zusammengewachsen, betont Bräse.

Enkel und Freunde füllen künftig Freizeit aus

Wird sie nach ihrer Pension die Schule am See vermissen? „Das weiß ich jetzt noch gar nicht“, sagt die zweifache Mutter und vierfache Oma. „Ganz sicher nicht fehlen werden mir die Anrufe am Sonntagabend, bei denen sich Kollegen krank gemeldet haben – denn für die Einteilung war ich unter anderem auch zuständig. Es muss ja schließlich morgens in jeder Klasse ein Lehrer stehen.“ Im Moment sei sie „ziemlich ausgelaugt“, gibt die 63-Jährige zu: „Corona macht mir den Abschied schon leichter – es war wirklich ein schwieriges letztes Jahr.“

Auch, wenn sie neben ihrem Rückzug aus dem Schuldienst auch nicht mehr aktiv im Satower Karnevalverein mitwirkt – Angst vor Langeweile hat Barbara Bräse nicht: „Meine vier Enkel wohnen alle ganz dicht bei mir – zwei im gleichen Haus, zwei rund 200 Meter entfernt.“ Dazu gibt es einen guten Freundeskreis: „Die meisten sind schon Rentner und warten nur auf uns – bei gemeinsamen Radtouren und Ausflügen müssen wir jetzt endlich nicht mehr auf die Ferien Rücksicht nehmen.“

Neben vielen kreativen Hobbys gelte es künftig auch, das große Grundstück am Haus zu bewirtschaften, macht Barbara Bräse deutlich: „Mein Mann Rüdiger ist Obst- und Gemüsehändler und hört jetzt mit 65 Jahren auch auf – da kommen ganz neue Aufgaben auf uns zu. . .“

Von Lennart Plottke