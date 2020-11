Satow: Schmierereien am neuen Erlebnispfad

Satow

Verbreiterte Wege, Verweilbereiche mit Bänken, Liegesitzen und Tischen, Fitness- und Mitmachgeräte für Kinder und Erwachsene, neue Beete und Hecken, Informationstafeln zu Flora und Fauna: Der Erlebnispfad rund um den Satower See macht einen (aktiven) Spaziergang jetzt noch attraktiver. „Das Vorhaben ist wirklich gelungen“, meint auch Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). Bislang war der Bereich vom Gemeindehaus weiter über das Westufer an der Kröpeliner Straße bis zur „Liebeshalbinsel“ größtenteils nur mit einem Trampelpfad ausgebaut. Vorhandene Sitzgelegenheiten und Hinweisschilder waren durch die Witterung und auch Vandalismus stark beschädigt. „Deshalb war hier eine Neugestaltung dringend erforderlich“, so Drese.

„Durch den jetzt ausgebauten westlichen Bereich wird das gesamte Umfeld noch einmal angehoben.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Rund 276 000 Euro hat das Projekt gekostet – gefördert mit etwa 80 000 Euro über das ,Leader’-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes. 24 Projekte wurden vor zwei Jahren bei der Leader-Aktionsgruppe Ostsee-DBR eingereicht – als vierter auf der Auswahlliste bekam der Satower Erlebnispfad letztlich den Zuschlag.

Eine Badestelle, neue Stege, eine Badeinsel – in den vergangenen Jahren wurde der rund 64 000 Quadratmeter große See bereits an vielen Stellen verschönert. „Durch den jetzt ausgebauten westlichen Bereich wird das gesamte Umfeld noch einmal angehoben“, ist Drese überzeugt. Darüber hinaus haben jetzt Hochzeitspaare die Möglichkeit für ein erstes Fotoshooting direkt nach dem Ja-Wort im Standesamt – auf einem neu gebauten hölzernen Steg.

Erste Vandalismus-Schäden

Gelungen: Die Gestaltung des neuen Erlebnispfades mit gemütlichen Verweilbereichen sowie Spiel- und Sportelementen kann sich sehen lassen. Quelle: Lennart Plottke

Ein Qualitätssiegel, was offenbar nicht jedem passt: Denn kaum waren die neuen Möbel und Geräte aufgestellt, waren die ersten Teile auch schon wieder großflächig beschmiert. Neben der Umrandung des neuen Steges vor dem Rathaus hatte es den Schmierfinken offenbar besonders der kleine Tisch in der gemütlichen Sitzecke inklusive Sonnenschirm angetan. Übersät mit zum Teil obszönen Kritzeleien, ist auch das integrierte Schachbrett kaum noch nutzbar. „Wir haben natürlich Anzeige gegen unbekannt erstattet“, sagt Matthias Drese.

Dabei ist der Name hier leider Programm: Denn die Täter sind bislang in keinem Fall gefasst worden. In unregelmäßigen Abständen werden rund um den See immer mal wieder Bänke umgeworfen, Papierkörbe aus der Verankerung gerissen – und als Krönung sogar die Türdrücker am WC-Häuschen abgetreten. „Das kommt zwar nicht häufig vor“, so Drese. „Ist aber trotzdem ärgerlich.“

Bauhof repariert auf Gemeindekosten

Denn in jedem Fall müssten Mitarbeiter des Satower Bauhofes die Schäden reparieren – auf Gemeindekosten. Mit Blick auf den beschmierten Tisch warte man jetzt die Ermittlungen der Polizei ab, erklärte Satows Bürgermeister. „Wenn die abgeschlossen sind, können wir aktiv werden.“

Zu aktiv sind offenbar auch ein paar Jugendliche, wenn es um die Missachtung der Abstands- und Hygienebestimmungen geht. Das zumindest behauptet ein Anlieger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. An den Wochenenden würde es rund um den See die eine oder andere „Corona-Party“ geben – mit viel zu vielen Leuten auf viel zu wenig Platz. Davon sei ihm nichts bekannt, erklärt Matthias Drese: „Weder bei uns in der Verwaltung noch bei der Polizei sind bislang entsprechende Beschwerden eingegangen – aber wir sind natürlich über jeden Hinweis dankbar.“

