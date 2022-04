Satow

Überraschung für die Kinder der Schule am See in Satow – am Donnerstagmorgen ist der neue Schulhof eingeweiht worden. Mit heliumgefüllten Luftballons, die die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Grundschule in den Himmel fliegen ließen, wurde der Hof feierlich eröffnet. Die Freude bei den Kindern war groß. Endlich darf dort jetzt wieder getobt werden. Weder Eltern noch Kinder wurden im Vorfeld über die Einweihung an diesem sonnigen Morgen informiert. So startete der erste Schultag nach den Ferien für die Kleinen mit einer langen Pause und viel Zeit, um die neuen Geräte zu testen.

Fast eine halbe Million Euro hat der neue Schulhof gekostet. Das erklärte Schuldirektorin Heike Walter auch bei ihrer Ansprache an die Schülerinnen und Schüler. Denn was viel kostet, müsse auch gut gepflegt und behandelt werden. Die Kinder haben sich für die Einweihung in ihrer ersten Pause am Morgen auf dem neuen Hof versammelt und warteten aufgeregt darauf, dass die Direktorin den Hof freigibt.

Klettergerüste können endlich genutzt werden

Lange haben sie auf die neuen Spielgeräte gewartet. „Die Kinder haben sich schon die Nasen an den Scheiben plattgedrückt“, erzählt Walter und lacht. Jetzt stehen dort mehrere Kletterwände- und Stangen, ein großes Klettergerüst mit Rutsche sowie Hängematten und Möglichkeiten zum Sitzen. Zum Hof gehört auch ein kleines Fußballfeld mit Toren und Basketballkörben.

Bereits vor acht Jahren war bei den Lehrerinnen und Lehrern der Schule der Wunsch nach einem neuen und größeren Schulhof da. „Wir haben damals schon ein Bild mit allen Kindern auf dem Hof gemacht, um zu zeigen, dass dieser zu klein ist“, erinnert sich die Direktorin noch genau. Als eine Mail kam, dass es für diese Zwecke Fördermittel gebe, habe sich die Schule beworben. Zu Beginn des neuen Schuljahres im Juni 2021 kam die Genehmigung über 400 000 Euro. Die restlichen Kosten habe die Gemeinde dazugegeben.

Wetter verhinderte frühere Einweihung

„Es hat lange gedauert, aber die Erleichterung, dass wir es geschafft haben, ist groß“, sagt auch Bürgermeister Matthias Drese (SPD). Eigentlich sollte der neue Schulhof bereits nach den Winterferien eingeweiht werden. Aufgrund des Wetters und der entstandenen Nässe sei die Fläche allerdings vorher noch nicht betretbar gewesen.

Auch das neue Schulgebäude soll in wenigen Monaten bezogen werden. „Wir sind in den letzten Zügen“, so Drese. Innen sei das Gebäude fertig, lediglich die interaktiven Tafeln in den insgesamt 12 Klassenzimmern würden noch fehlen, wie Bauhofleiter Marco Schultz mitteilt. Dann gehört die klassische Tafel mit der Kreide der Vergangenheit an. Die Schule sei zudem medientechnisch auf dem neusten Stand. So sind die Lehrerinnen und Lehrer mit eigenen Tablets ausgestattet und eine Glasfaserleitung von 1000 Mbits pro Sekunde ermöglicht das Arbeiten im Internet.

Neues Schulgebäude im nächsten Schuljahr fertig

Zum nächsten Schuljahr soll das neue Gebäude von den Klassen 5 bis 10 bezogen werden. Es fehlen derzeit auch noch die Beschriftungen der Räume. Aktuell befindet sich schon die Schulleitung mit Sekretariat und Lehrerzimmer im Erdgeschoss. Diese waren aufgrund der Baumaßnahmen zuvor in Containern untergebracht. Für die Eröffnung des neuen Hofes mussten diese aber weichen.

Auf der Etage befinden sich außerdem die Aula, in der etwa 125 Personen Platz nehmen können. Dort gibt es auch eine kleine Bühne und einen Beamer mit Leinwand, die bei Bedarf heruntergefahren werden kann. Direkt daran grenzt der Musikraum. Für Aufführungen kann dieser mit genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler können bei Veranstaltungen auch an den Geländern in der ersten und zweiten Etage von oben auf die Bühne schauen.

Prüfungen der 10. Klasse

Daneben gibt es für sie eine „Chillout-Area“, wo sie ihre Pausen verbringen können. Neben den Klassenräumen gibt es auch Vorbereitungsräume für die Lehrerinnen und Lehrer. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es jeweils ein eigenes Schließfach, die sich auf jeder Etage befinden. Das Gebäude ist mit einem Fahrstuhl und behindertengerechten Toiletten ausgestattet.

Die Prüfungen der 10. Klasse sollen bereits in diesem Schuljahr in dem neuen Gebäude geschrieben werden, bevor es nach dem Sommer offiziell eingeweiht wird. 560 Schülerinnen und Schüler inklusive ukrainischen Geflüchteten Kindern gehen aktuell an der Schule am See zur Schule.

Von Gina Henning