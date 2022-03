Satow: So erfolgreich war die Spendenaktion der Gemeinde für die Ukraine

Heiligenhagen/Satow/Radegast

Mit einem Hilfsaufgebot solidarisierten sich am Sonnabend Hunderte Einwohner in der Gemeinde Satow mit den kriegsleidenden Menschen in der Ukraine. Daran schlossen sich die Allgemeinarztpraxen, Zahnarztpraxis und Apotheke an. Zu dieser Sachspendenaktion hatten die Kirchenratsmitglieder Manja Mauck, Sandra Schwaß und Steffi Kirstein in aufrüttelnden Flyern aufgerufen, die von fleißigen Helferinnen Haus für Haus verteilt worden waren. Die Initiative lief unter dem Ruf: „Lasst uns zusammenhalten und helfen!“

Sammelstellen in den Gerätehäusern eingerichtet

In Satow, Heiligenhagen und Radegast hatten dazu die Feuerwehren Sammelstellen eingerichtet. Sie setzten die Einsatzfahrzeuge aus den Hallen ins Freie um und öffneten die Tore weit, damit die pausenlos angelieferten Güter dort angenommen, begutachtet und sofort sicher untergebracht werden konnten. Feuerwehrkameraden halfen, wo sie konnten. Es kam in Gesprächen mit älteren Einwohnern auch zu manch dunkler Erinnerung an den zweiten Weltkrieg, zu dem es jetzt in der Ukraine wieder Parallelen gibt. Elvira B. (83) kam mit einem beladenen Fahrrad aus Klein Bölkow nach Heiligenhagen. Sie verinnerlichte mit bewegenden Worten den Aufruf durch eigene Lebenserfahrung. „Ich weiß sehr wohl, wie wichtig Hilfe in Kriegsnot ist,“ erzählte sie. Von einem eigenen Bauernhof im heutigen Polen waren ihre Eltern mit ihr und zehn Bauern vertrieben worden. „Wir waren sehr dankbar, dass wir unterwegs bei fremden Leuten versorgt wurden und sogar übernachten durften,“ erinnerte sich die betagte Frau. „Nun komme ich, um zu spenden.“ Ähnlich ergangen sei es auch ihrer heute hundertjährigen Mutter, die den Hitler-Weltkrieg miterlebte und aus Litauen flüchten musste, berichteten die Heiligenhägerinnen Sandra und Helga Wurow, als sie ihr Hilfsgut auspackten. „Nun muss unsere Mutter wieder einen zerstörerischen Krieg sehen, den das Fernsehen in unsere Wohnungen trägt. Sie weint oft bitterlich, wie grausam Menschen und ihre Häuser wieder beschossen werden. Und deshalb ist Hilfe von uns selbstverständlich.“

Vom Pflaster bis zur Kettensäge

Unter den Spenden waren fiebersenkende Mittel und andere Medikamente, Bandagen, Pflaster und sogar Auto-Verbandskästen. „Dergleichen auch Einweghandschuhe, Desinfektionsmaterial und blutstoppende Mittel,“ zählte in der Feuerwehrhalle Heiligenhagen Manja Mauck auf, die beim versandfähigen Einpacken von der Familie Wurow tatkräftig unterstützt wurde. Weitere fürsorgliche Helfer sortierten typengerecht neben Thermoskannen auch Hygieneartikel, Babynahrung und Windeln. Zu den Sachspenden auch in Radegast und Satow kamen vereinzelt sogar Generatoren, Kettensägen, wie auch tragbare Radios und Taschenlampen auf die Tische. „Zusammen eben alles, was gebraucht wird,“ sagte in Radegast Ortswehrführer Mark Schmeling. Mit seinen hilfsbereiten Kameraden war er schon zweieinhalb Stunden vor Öffnung der Feuerwehr-Fahrzeughalle zum Arbeitseinsatz erschienen, um für die Aktion gut vorbereitet zu sein. „Dann war hier auch richtig was los“.

Auch Firmen unterstützten die Aktion

Ebenso in der Satower Annahmestelle neben der Kirche. Bis zum späten Nachmittag ging es in allen drei Stützpunkten voran, damit die Hilfsgüter zur Verladung bereitstehen konnten. An der Spenden-Aktion beteiligten sich auch verschiedene Unternehmen aus Bad Doberan und Rostock. Aus dem Repo kam eine Flaschen-Palette mit insgesamt 800 Litern Getränken. Das Landgut in Hohen Luckow will die umfangreiche Fracht aus den drei Spender-Stützpunkten in eigenen Lastwagen an die weit entfernten Bestimmungsorte bringen. Andrea Jürß aus Clausdorf mit achtjähriger Tochter Teresa steuerte liebevoll zur Wegzehrung für die Kraftfahrer selbst gebackenen Buchtelkuchen bei.

Während der Spendenarbeit wurden zum dringenden Einsatz die Wehren aus Satow und Heiligenhagen gerufen. „An einem Haus hatte sich ein Schornsteinbrand entwickelt, der zu löschen war,“ informierte Wehrleiter Christian Vick.

Von Dietrich Grunzig