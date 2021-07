Wohnen und bauen - So geht es jetzt mit dem altersgerechten Wohnen am Jägerberg in Satow weiter

Die Planer mussten das neue „Wohnquartier am Jägerberg“ in Satow (Landkreis Rostock) noch einmal anpassen. Vor allem vorhandene Elektro-Leitungen sorgen für schlechtere Zuschnitte und kleinere Baufelder. Kritik an Windanlagen-Betreiber.