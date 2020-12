Satow

Mitten auf dem Schulhof der Schule am See in Satow wird gebaut. Während die Schüler Mathe pauken und englische Vokabeln lernen, arbeiten draußen die Bauarbeiter an ihrem neuen Schulgebäude. Das Erdgeschoss steht. Über den Jahreswechsel bis März 2021 sollen noch zwei Stockwerke drauf kommen. Der Bau hat bereits vier Wochen Verzögerung. Grund waren Altlasten im Boden.

„Hier entsteht der Musikraum mit mobiler Trennwand und die Bühne“, erläutert Architekt Roland Kleditzsch von der Firma Aib-Bauplanung und zeigt auf den rechten Raum. Und die gelben Klinker geradeaus, das ist der Sanitärbereich. Und auf der linken Seite sei der Eingang mit Windfang und der Bereich, in dem sich die Schüler in Pausen und Freistunden aufhalten können. Doch bis diese hier einziehen, wird noch gut ein Jahr vergehen. Derzeit prägen Gerüste und Stützpfeiler das Bild des Neubaus.

Ein paar Grad weniger und der Bau stoppt

„Am Freitag ist die Decke vom Erdgeschoss fertig geworden“, sagt Roland Kleditzsch. „Ob wir bis März mit dem Rohbau fertig werden, hängt stark von der Witterung ab“, sagt er. „Wenn es jetzt noch ein paar Grad weniger werden, dann können wir auch nicht mehr mit Beton arbeiten.“

Zwölf Klassenräume entstehen in dem Neubau, der notwendig wurde, weil „die Schülerzahlen in den letzten Jahren stetig steigen und eine Sanierung und Aufstocken des alten Gebäudes nicht wirtschaftlich war“, sagt Bürgermeister Matthias Drese. In dem H-förmigen Gebäude waren zuvor vier Klassenräume und die Schulleitung untergebracht. Dieses sowie das danebenliegende Heizhaus wurden abgerissen.

Asbest im Boden gefunden

Das neue, dreigeschossige Gebäude ist zum Teil unterkellert. Als der Boden dafür ausgehoben wurde, „haben wir Müll und Gerümpel gefunden“, sagt Kleditzsch. Dabei waren Bodenproben genommen worden. „Im Randbereich des H-Gebäudes hatten wir Sondermüll.“ Genauer gesagt, Asbest. Dieser musste gesondert entfernt und entsorgt werden. Das habe Zeit im Bauablauf gekostet. „Wir hängen vier Wochen hinterher.“

Sind die zwei Stockwerke aufgesetzt, wird der Zimmermann kommen und die unterschiedlichen Dächer bauen: Flachdach und drei Pultdächer sind vorgesehen. Im Erdgeschoss des Neubaus werden Lehrerzimmer, Elternsprechzimmer, Bibliothek, Arztzimmer, Kiosk, Sekretariat, Förderunterrichtsraum, Schulsozialarbeiterzimmer, Mitmachküche, Musikraum sowie Toiletten für Schüler, Lehrer und ein behindertengerechtes WC zu finden sein.

Bürgermeister Matthias Drese (l.) steht mit Architekt Roland Kleditzsch im künftigen Musikraum des Schulneubaus der Schule am See. Quelle: Anja Levien

Über alle drei Etagen wird sich zur Seeseite hin eine Glasfront erstrecken, die den Blick aufs Ufer und Wasser freigibt.

Inspiration in anderen Schulen geholt

Eine Besonderheit wird die Bühne, die an den Musikraum anschließt. Mittels mobiler Trennwand könne der Raum zum Atrium hin geöffnet werden. Im Raum selbst kann auch eine mobile Trennwand eingezogen werden. „Wir haben uns verschiedene Schulen im Land und in benachbarten Bundesländern angesehen“, erzählt Matthias Drese.

Die Idee vom Musikraum mit der Freifläche fanden Schulleitung und Bürgermeister gut. „Das können wir für Elternversammlungen, Projektwochen oder das Weihnachtskonzert nutzen und müssen nicht in die Mehrzweckhalle ausweichen, wenn die Veranstaltung nicht zu groß wird.“

Schulcampus Satow 5 Millionen Euro soll der Neubau auf dem Schulhof der Schule am See in Satow kosten. Er ersetzt das H-Gebäude, das abgerissen wurde. Auf dem Schulcampus befinden sich noch der Fachklassentrakt, die Ganztagsschule, die Mehrzweckhalle sowie die Grundschule. 2000 wurde der Fachklassentrakt erneuert. Ebenso die Cafeteria. 2008 wurde die Mehrzweckhalle neu gebaut. Vier Jahre später der Grundschulteil.

Fünf Millionen Euro wird der Neubau kosten, der Ende 2021 fertig wird. Mit diesem ist der Schulcampus in Satow dann komplett ausgebaut und modernisiert. „Die Schüler können auf dem Schulgelände zwischen den Gebäuden wechseln“, sagt Matthias Drese. Das war vorher nicht möglich.

Platz für weitere Gebäude gebe es auf dem Gelände nicht mehr. „Es ist von See und Wald begrenzt“, so Drese. Schon jetzt musste für den Neubau der Bebauungsplan aufgrund der Nähe zum Wald geändert werden.

Derzeit besuchen 498 Jungen und Mädchen die erste bis zehnte Klasse in der Schule am See in Satow.

