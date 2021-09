Hohenfelde

Der Zweckverband Kühlung hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Rostock ein Abkochgebot des Trinkwassers für 160 Haushalte ausgesprochen. Grund dafür ist ein erhöhter Wert an Indikator-Bakterien, sogenannte koliforme Bakterien, die auf eine Verunreinigung hinweisen.

Betroffen sind die Haushalte in den Ortschaften Anna-Luisenhof, Gorow, Clausdorf bei Gorow und Bliesekow. Alle Dörfer werden über den Hochwasserbehälter in Hohenfelde versorgt. Hier waren bei einer Beprobung Anfang September mikrobiologische Verunreinigungen festgestellt worden. Die betroffene Wasserkammer wurde stillgelegt, das Leitungsnetz seitdem gespült, täglich an mehreren Stellen Proben genommen, erläutert ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann.

Erhöhte Werte in vergangenen drei Tagen

Während die Werte in den vergangenen 14 Tagen gut waren, gab es jetzt eine Veränderung: „Drei Tage in Folge wurden erhöhte Werte bei den Indikator-Bakterien gemessen“, so Lehmann und meint damit den Leitungsendstrang hinter Hanstorf, der die vom Abkochgebot betroffenen Ortschaften versorgt. „Wir vermuten, dass sich da eine Wolke gebildet hat.“ Zwar sei die Leitung gespült worden, aber da hier im Vergleich zu den anderen Abschnitten, in denen mehr Haushalte angeschlossen sind, weniger Wasser durchfließe und die Wege länger seien, haben sich die Bakterien möglicherweise vermehrt.

Die Leitung wird weiter gespült und Wasserproben werden entnommen. Mit einer Firma, die mit größerem Druck spülen könne, sei bereits Kontakt aufgenommen worden. Die Verunreinigung ist wahrscheinlich durch Bauarbeiten am Hochbehälter in Hohenfelde entstanden. Hier wird neben dem alten ein neuer Hochbehälter gebaut. Frank Lehmann vermutete, dass bei den Bauarbeiten eine Undichtigkeit entstanden ist, durch die Regenwasser in den Behälter gelangte. Diese wurde entdeckt und wird behoben.

Die Haushalte wurden per Handzettel informiert. Das Wasser könne zum Waschen, Duschen und für die Toilettenspülung ohne Einschränkungen genutzt werden. Zum Trinken, Zähneputzen, zum Kochen oder Reinigen offener Wunden sollte nur abgekochtes Leitungswasser verwendet werden.

Von Anja Levien