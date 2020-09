Satow

Seit gut zwei Jahren steht sie da – die Brandruine am Satower Ortseingang. Fünf Wehren bekamen das Großfeuer im Juli 2018 erst nach gut zwölf Stunden in den Griff – da war die Lagerhalle samt Anbau nahezu komplett zerstört. Rund um das noch übrig gebliebene Gebäudegerippe bahnt sich jetzt das Unkraut zwischen allerlei Bauschutt und Müll seinen Weg. Ein Schandfleck direkt an der Landesstraße 10.

„Das ist doch ein peinlicher Anblick“, meint Jochen Mertens, nimmt an der benachbarten Tankstelle den Zapfhahn aus dem Tank und schüttelt den Kopf. „Ich könnte mich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit darüber aufregen – warum passiert denn hier nicht endlich mal was?“ Das fragt sich auch die Heiligenhägerin Anja Clement, die hier die Gemeinde in der Pflicht sieht: „Das kann doch an dieser zentralen Stelle nicht ewig so aussehen!“

Gemeinde gibt Kaufangebot für Grundstück ab

„Wir haben dem Grundstückseigentümer schon vor Wochen ein klares Kaufangebot unterbreitet.“ Jörn Rachowe, Bauamtsleiter Satow Quelle: Sabine Hügelland

Eine Forderung, die bei Jörn Rachowe auf offene Ohren stößt: „Wir müssen diesen städtebaulichen Missstand beseitigen“, macht Satows Bauamtsleiter deutlich. „Die Verwaltung arbeitet seit Monaten hart daran, hier endlich eine Lösung zu finden.“ Das Problem: „Wir haben dem Grundstückseigentümer schon vor Wochen ein klares Kaufangebot unterbreitet“, so Rachowe. „Dazu muss er sich jetzt äußern – wir warten auf Rückmeldung.“

Denn die Gemeinde wolle das Gelände an der L 10 weiterentwickeln und in eine Parkanlage umwandeln, erklärt der Bauamtsleiter: „Dazu müssen wir unseren Flächennutzungsplan anpassen – ein entsprechender Aufstellungsbeschluss wurde kürzlich von der Gemeindevertretung gefasst und liegt nun öffentlich aus.“

Dabei sei dem aktuellen Eigentümer nicht nur ein möglicher Kaufpreis genannt, sondern auch „ein Paket drumherum“ angeboten worden, sagt Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD): „Demnach würde ein Teil der Flächen am Rand des Grundstücks beim jetzigen Eigentümer zur weiteren Nutzung verbleiben – den anderen Teil möchten wir im Sinne der Gemeinde entwickeln.“ Um ihren Plänen und Vorstellungen Nachdruck zu verleihen, habe die Verwaltung in den vergangenen Monaten immer mal wieder das Gespräch gesucht, erklärt Drese. „Erschwerend kam jetzt noch die Corona-Krise dazu – das spielt bei den Verhandlungen auch eine gewisse Rolle.“

Wohnungen und Gewerbe in unmittelbarer Nachbarschaft

„Es muss unser Ziel sein, den gesamten Bereich links und rechts der Landesstraße ganzheitlich zu gestalten.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Denn vor allem mit Blick auf das neue Wohngebiet „Kammerhof“ in unmittelbarer Nachbarschaft müsse die Brandruine so schnell wie möglich verschwinden, meint Bauamtsleiter Rachowe: „Nördlich der Landesstraße sollen Mehr- und Einfamilienhäuser entstehen und so 40 bis 50 Wohneinheiten geschaffen werden – die Gemeindevertreter haben dem Vorentwurf des Bebauungsplanes bereits zugestimmt.“

Darüber hinaus werde es auf dem Areal schräg gegenüber in naher Zukunft ebenfalls Veränderungen geben, kündigt Rachowe an: „Wir wollen die Nahversorgung an einem Standort zentrieren – auf einer freien Fläche südlich der Fritz-Reuter-Straße sollen die Lebensmittelmärkte Rewe und Aldi sowie ein Kik-Markt etabliert werden.“ Denn Rewe und Aldi wollen ihr Angebot erweitern – haben dafür aber an den jetzigen Standorten zu wenig Platz. „Auch deshalb muss es unser Ziel sein, den gesamten Bereich links und rechts der Landesstraße ganzheitlich zu gestalten“, macht Matthias Drese deutlich.

Der derzeitige Eigentümer war für ein Gespräch nicht zu erreichen.

Von Lennart Plottke