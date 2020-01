Satow: Wohnen und Gewerbe im Fokus

Satow

Die Erweiterung der Schule am See, der Bau neuer Wohngebiete, die Ansiedlung von frischem Gewerbe: „Wir haben in diesem Jahr viel vor“, sagt Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „Wenn die Gemeindevertretung die Pläne der Verwaltung so bestätigt, haben wir einen der größten Haushalte der vergangenen Jahre aufgestellt.“

Schule am See: Startschuss für Ersatz-Neubau

Direkt nach den Winterferien Ende Februar werde mit der vorlaufenden Erschließung des Schulgeländes begonnen, so Drese: „Danach folgt unmittelbar der Abriss des alten H-Gebäudes, und im Mai soll es dann schon mit dem Hochbau losgehen.“ Geplant ist, im Oktober 2021 mit den Arbeiten fertig zu sein. „Während der Bauzeit werden die Schüler aufgeteilt“, blickt Drese voraus. „Dazu wird es eine Containerlösung für ein, zwei Klassenräume geben – hier wird dann auch die Schulleitung vorübergehend untergebracht.“

„Wenn die Gemeindevertretung die Pläne der Verwaltung so bestätigt, haben wir einen der größten Haushalte der vergangenen Jahre aufgestellt.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Neue Wohngebiete in Satow und Heiligenhagen

Darüber hinaus beginnt in diesem Jahr auch die Erschließung einer Fläche hinter dem Bauhof in Satow – in Nachbarschaft zum bereits bestehenden Wohngebiet Kammerhof wird Platz für etwa 50 neue Wohnungen geschaffen. „Neben Einfamilienhäusern bieten wir hier auch Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern an“, sagt Bauamtsleiter Jörn Rachowe. „Die Nachfrage ist da.“ Ziel ist, dass auf dem Gelände Ende 2021 die ersten Häuser stehen.

Auch in Heiligenhagen wird ein neues Wohngebiet erschlossen – rund 40 neue Häuser sollen im Satower Ortsteil gebaut werden. „Aktuell leben bei uns mehr als 6000 Menschen“, freut sich Matthias Drese. „Die Gemeinde wächst weiter – das stellt uns aber auch vor größere Herausforderungen.“ Etwa mit Blick auf die ohnehin schon knappen Kita-Plätze. „Bei Betreuungsangeboten für Kinder hat die Verwaltung ambitionierte Ideen“, sagt Jörn Rachowe. Über Details wolle man auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 30. Januar sprechen.

Gemeinde will mehr Gewerbeflächen schaffen

Gleiches gelte für die Entwicklung von Gewerbegebieten, erklärt Bürgermeister Drese: „Wir werden in diesem Jahr Flächen kaufen, erschließen und Firmen anbieten – es gab hier jede Menge Anfragen.“ Dazu sei die Gemeinde aktuell in Gesprächen mit den Grundstückseigentümern. Konkret soll das Gebiet in Satow rund um den Getränkefachgroßhändler Quandt-Schön bis zum Kreisel erweitert werden. „Und auch in Groß Bölkow gibt es gegenüber der Feuerverzinkerei eine größere freie Fläche“, sagt Bauamtsleiter Rachowe. „In beiden Fällen befinden sich die Grundstücke in unmittelbarer Nähe zu Autobahnauffahrten – diesen Standortvorteil müssen wir einfach mehr nutzen.“

„Freie Gewerbeflächen befinden in unmittelbarer Nähe zu Autobahnauffahrten – diesen Standortvorteil müssen wir einfach mehr nutzen.“ Jörn Rachowe, Bauamtsleiter Satow Quelle: Dietrich Grunzig

Auch die geplante Erweiterung der Lebensmittelmärkte Aldi und Rewe in Satow laufe an, sagt Matthias Drese: „Dazu müssen wir zunächst ein Einzelhandelskonzept entwickeln und für die Baugenehmigung nachweisen, dass das künftig vergrößerte Angebot nicht den tatsächlichen Bedarf übersteigt – aber da sehe ich keine Probleme.“

Straßensanierungen werden fortgeführt

Zudem soll in diesem Jahr auch die Sanierung einiger Straßen im Gemeindegebiet fortgesetzt werden, sagt Matthias Drese. „Damit haben wir ja 2019 schon begonnen – das betrifft konkret in Satow die Parkstraße an der Kirche und einen Stichweg an der Kröpeliner Straße sowie die Heiligenhäger Straße Richtung neuer Reitanlage in Heiligenhagen.“

Apropos: „Beim lange geplanten Radweg in Heiligenhagen könnten wir jetzt auch langsam vorankommen“, hofft Satows Bürgermeister. „Nach aktuellen Vorstellungen soll die Trasse verlegt und auf einigen Metern hinter der Wohnbebauung entlang geführt werden. Im Anschluss erreicht sie per Stichweg den Wokrenter Weg und wird hier wieder Richtung Landesstraße gebaut.“ Das Straßenbauamt sei bereits in Vorplanungen gegangen, so Drese: „Die Pächter der landwirtschaftlichen Flächen sind bereit, Land abzugeben, mit einer Grundstückseigentümerin sind wir derzeit noch in Gesprächen – ich halte das für eine sehr vernünftige Lösung.“

Mehr als 6000 Einwohner leben aktuell in der Gemeinde Satow – Tendenz weiter steigend. Platz für rund 50 neue Wohnungen soll in diesem Jahr neben dem bereits bestehenden Wohngebiet Kammerhof in Satow geschaffen werden. Neben Einfamilienhäusern sind auch Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern geplant. Ende 2021 sollen hier die ersten Häuser stehen. Dazu kommen etwa 40 neue Wohnhäuser im Ortsteil Heiligenhagen. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Bölkow, Hanstorf, Heiligenhagen, Radegast, Reinshagen und Satow. 119 Quadratkilometer umfasst das Gemeindegebiet.

Eine weitere unendliche Geschichte soll ebenfalls zum Abschluss gebracht werden. „Wir führen endlich die Vorflutleitung in Heiligenhagen weiter“, kündigt Matthias Drese an. „Die notwendigen Arbeiten werden jetzt mit dem Zweckverband und dem Wasser- und Bodenverband abgestimmt.“ Auch die Erneuerung der Brücke am Jägerberg soll wie geplant im Sommer abgeschlossen sein.

Umfassende Waldarbeiten im Februar

Bereits in den Winterferien packt die Gemeinde eine größere Maßnahme im Wald an. „Der Baumbestand im Bereich der Schule, des Sportplatzes und des Sees muss verjüngt werden“, erklärt Bauhofleiter Marco Schultz. „Hier gibt es viele Spaziergänger – wir sind für die Verkehrssicherheit verantwortlich.“ Deshalb müsse der Wald zunächst durchforstet und anschließend wieder neu bepflanzt werden, so Schultz.

Im Wald rund um den Satower See gibt es viele Spaziergänger – die Gemeinde ist hier für die Verkehrssicherheit verantwortlich.“ Marco Schultz, Leiter Bauhof Satow Quelle: Sabine Hügelland

Daneben soll ab dem Frühjahr auch der Weg im westlichen Teil des Satower Sees ausgebaut werden – Pläne sehen hier kleinere Spiel- und Sportgeräte, überdachte Einrichtungen zum Verweilen sowie Informationstafeln mit Hinweisen zur Flora und Fauna vor. Vor allem die Unterhaltung ihrer Straßen lässt sich die Gemeinde Satow einiges kosten. „Dafür haben wir in den Haushalt so viel Geld eingestellt wie noch nie“, sagt Bauamtsleiter Jörn Rachowe. „Für die entsprechenden Arbeiten geben wir in diesem Jahr die fünffache Summe aus.“

Lesen Sie auch:

Von Lennart Plottke