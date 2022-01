Satow

Wenn Satows Einwohner ihren Lebensmitteleinkauf planen, müssen sie sich bald an neue Wege gewöhnen: Denn die Märkte Aldi und Rewe ziehen um. „Beide Unternehmen wollen ihre Verkaufsfläche erweitern, um sie dem jeweiligen Unternehmensstandard anzupassen“, erklärte Planer Mirko Leddermann von der Neubrandenburger Firma Baukonzept auf der Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend. „Das ist an den derzeitigen Standorten nicht möglich.“

Allein der Aldi-Markt, der sich aktuell im Süden des Ortes an der Fleckebyer Straße befindet, will seine Verkaufsfläche verdreifachen. Rewe-Kunden können derzeit im Markt in der Ortsmitte einkaufen. „Ich würde mich schon über einen größeren und auch moderneren Markt freuen, wie es sie beispielsweise in Rostock schon gibt“, sagt Inge Martin, die hier regelmäßig ihre Besorgungen erledigt. „Nur schade, dass sich der Rewe dann am Ende Satows befindet – das bedeutet für mich eine weitere Strecke.“

Bislang befindet sich der Rewe-Markt noch in der Satower Ortsmitte. Quelle: Lennart Plottke

Für eine langfristige Bindung der beiden Unternehmen sei jetzt ein Standort gefunden, der darüber hinaus die Ansiedlung weiterer Firmen ermögliche, sagte Mirko Leddermann: „Das favorisierte Gebiet liegt südlich der Fritz-Reuter-Straße unweit des Jägerberges am Ortsausgang – auf dem etwa 1,7 Hektar großen Grundstück soll neben Rewe und Aldi auch ein neuer Lebensmittelmarkt gebaut werden.“

Nahversorger auch für die ländlichen Räume

Die Betriebe würden maßgebliche Nahversorgungsfunktionen für die unmittelbar ansässige Bevölkerung und darüber hinaus auch für das ländliche Einzugsgebiet außerhalb des Gemeindehauptortes übernehmen, macht Bürgermeister Matthias Drese (SPD) deutlich: „Nach den Festlegungen des regionalen Raumentwicklungsprogramms soll Satow so entwickelt werden, dass die infrastrukturelle Versorgung der Bevölkerung mit sogenannten Leistungen des qualifizierten Grundbedarfs sichergestellt ist.“

„Wir müssen den Standort Satow für Supermärkte und Discounter weiter attraktiv halten.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Zudem biete die Lage an der Fritz-Reuter-Straße gute Voraussetzungen, dem geplanten Nahversorgungsbereich auch eine überregionale Versorgungsfunktion zuzuordnen, meinte Leddermann. Für einen entsprechenden Bebauungsplan müssten die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung zunächst den Flächennutzungsplan anpassen. Denn nach aktuellem Stand sei für diesen Bereich lediglich Landwirtschaft vorgesehen, erklärte der Planer: „Die geplante Ansiedlung zweier Märkte sowie weiterer Betriebe lässt sich nur über die Festsetzung eines Sondergebietes ‚Großflächiger Einzelhandel‘ realisieren.“

Es gebe aber noch ein zweites Planungsziel: „Wir haben dargestellt, dass auf einem Grundstück nördlich der Fritz-Reuter-Straße Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Park‘ entstehen könnten“, sagte Mirko Leddermann. „Denn mit der vorliegenden Planung werden wertvolle Dauergrünlandflächen in einem Umfang von 17 000 Quadratmetern in Anspruch genommen.“ Im Moment gebe es hier eine brachliegende Gewerbefläche mit einem teilweise abgebrannten Gebäudekomplex: „Dieser städtebauliche Missstand soll beseitigt werden.“

Ersatzflächen zum Schutz des Weißstorchs

Und: Insbesondere für den Weißstorch seien ausreichend Nahrungsflächen in direkter Horstnähe essenziell, weil die Altstörche während der ersten Lebenstage der Jungen im Umkreis von nur wenigen Hundert Metern nach Nahrung suchten, so Leddermann: „Die Ersatzfläche befindet sich in einem Abstand von 1,3 Kilometern zum Horststandort in der Ortslage Satow – damit wird sich das Nahrungsangebot für die Art nicht verschlechtern.“

Um den Flächennutzungsplan anzupassen und einen entsprechenden Bebauungsplan weiter auf den Weg zu bringen, waren jetzt die Gemeindevertreter gefordert – und die Abgeordneten gaben für beide Vorhaben jeweils einstimmig grünes Licht. Für Bürgermeister Matthias Drese (SPD) keine Überraschung: „Wir waren schon im Vorfeld in den Ausschüssen der einhelligen Meinung, dass wir den Standort Satow für Supermärkte und Discounter weiter attraktiv halten müssen – das Projekt ist einfach wichtig für die Entwicklung unserer Gemeinde.“

Läuft alles nach Plan, soll Mitte dieses Jahres die Erschließung des Areals beginnen: „Wir rechnen dann mit einem Jahr Bauzeit“, so Drese.

Von Lennart Plottke