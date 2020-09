Satow

Mehrere Bebauungspläne stehen auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter von Satow, die am Donnerstag, 24.September, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Hanstorf, Parkentiner Straße 2, zusammenkommen. Dabei geht es vor allem um die nächsten Wohnbebauungen in der Gemeinde wie die am Heubirnenweg in Heiligenhagen oder die Wohnbebauung am Weg nach Wokrent.

Zudem beraten die Gemeindevertreter über den Antrag der Fraktion Freie Wählergruppe auf Überführung des Bauhofes in einen Eigenbetrieb.

Und es geht um die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr in Hanstorf. Hier hatte das Innenministerium bereits 100 000 Euro Fördermittel zugesagt. „Für Brandschutz und Hilfeleistung brauchen die Feuerwehren moderne und sichere Ausstattungen, weil sie unverzichtbar für einen funktionierenden Brand- und Katastrophenschutz sind. Deshalb ist es für mich wichtig, die Gemeinde beim Kauf des neuen Löschfahrzeuges zu unterstützen“, so Innenminister Lorenz Caffier. Das neue Fahrzeug wird etwa 320 000 Euro kosten und soll das alte aus dem Jahr 1974 ersetzen.

Weiterhin werden der Ortswehrführer und sein Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Groß Bölkow/Hohen Luckow zu Ehrenbeamten ernannt.

Von Anja Levien