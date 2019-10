Satow braucht dringend Kita-Plätze

Satow

Die Gemeinde Satow wächst: Am alten Reitplatz ist in den vergangenen Monaten ein großes neues Wohngebiet entstanden, auch im Ortsteil Hastorf sind weitere Eigenheime geplant, dazu soll in Heiligenhagen im kommenden Jahr Raum für 50 neue Häuser geschaffen werden. „Wir sind als Wohnstandort nach wie vor sehr beliebt“, sagte Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD) auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Ein Trend: Es ziehen überwiegend junge Familien zu uns.“

Eigentlich eine positive Erkenntnis – und doch erwächst daraus für die Kommune ein immer größeres Problem. Denn mehr Familien im Ort heißt auch mehr Kinder. Und die suchen dringend einen Kita-Platz. „Der Bedarf überschreitet das aktuelle Angebot bei Weitem“, betonte Bauamtsleiter Jörn Rachowe. Jüngstes Beispiel: „Eigentlich dachten wir, dass wir mit dem Kita-Ersatzneubau in Satow die überalterte Einrichtung in Radegast schließen können – aufgrund der prekären Situation müssen wir hier jetzt aber neu planen.“

Radegaster Baracke muss umgebaut werden

Denn die Radegaster Kindertagesstätte – eine Baracke, in der aktuell 25 Kinder betreut werden – entspreche mit Blick auf die räumliche Aufteilung und Gestaltung nicht mehr den heutigen Anforderungen, so Rachowe: „Deshalb sind im und am Gebäude aufwendige Sanierungs- und Umbaumaßnahmen notwendig.“ Bei geschätzten Gesamtkosten von gut einer Million Euro könne die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 780 000 Euro beantragen, machte der Bauamts-Chef deutlich: „Dazu ist aber ein Beschluss der Gemeindevertretung notwendig.“

Grundsätzlich seien sich alle Fachausschüsse darüber einig, dass am Radegaster Kita-Standort investiert werden müsse, sagte Bürgermeister Drese: „Es bestand aber auch großer Konsens, dass wir weitere Erweiterungen oder Neubauten durchsetzen wollen.“ Denn die Umgestaltung der Radegaster Kindertagesstätte löse das Grundproblem nicht, stellte Jürgen Gensch ( SPD) klar: „Damit schaffen wir keinen einzigen Kita-Platz mehr.“

Landkreis soll sich vor Abgeordneten erklären

Deshalb schlage er vor, die entsprechenden Instanzen zu einer der kommenden Sitzungen einzuladen, „damit sie vor uns ihre Argumente gegen einen erhöhten Platzbedarf vorbringen können“, so Gensch. Denn der Landkreis hatte Satow im Rahmen seiner aktuellen Kinder- und Jugendhilfeplanung jüngst eine ausreichende Abdeckung bescheinigt: „Unserer Gemeinde geht es finanziell gut, die Leute wollen bei uns wohnen – es muss doch möglich sein, bürokratische Hürden zu überwinden und für eine angemessene Kinderbetreuung zu sorgen.“

Im nächsten Schritt werde er mit den Fachämtern des Landkreises das Gespräch suchen und hierbei unverbindlich über die Möglichkeiten der Gemeindeentwicklung informieren, kündigte Matthias Drese an: „Es gilt jetzt einfach, ganz klar unseren großen Bedarf darzulegen.“ Er sehe darüber hinaus noch eine weitere Möglichkeit, erklärte Erhardt Liehr ( FDP): „Auch im Kreistag gibt es eine Bürgerfragestunde – da können Mitglieder unserer Gemeinde auch auftreten und ihre Probleme vorbringen.“

Letztlich votierten die Abgeordneten einstimmig für einen Umbau und die Erweiterung der Radegaster Kita – und beantragten zugleich beim Land Fördermittel aus dem Topf für Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL-MV).

