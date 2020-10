Heiligenhagen

Um im Ortsteil Heiligenhagen an der Büdnerreihe mehr Wohnraum zu schaffen und einen bereits bebauten Bereich links und rechts der Heiligenhäger Straße weiterzuentwickeln, will die Gemeinde Satow einige rechtliche Anpassungen vornehmen. „Wir müssen eine entsprechende Satzung zum Innenbereich ändern, weil einige Flächen aktuell außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt liegen“, erklärte Stadtplaner Lars Fricke auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. „Das hat uns viele Kopfschmerzen bereitet.“

„Bei der letztlich doch überschaubaren Anzahl von neuen Bauplätzen war dieser hohe Aufwand im Vorfeld nicht zu erwarten.“ Stadtplaner Lars Fricke Quelle: André Horn

Denn die künftigen Bebauungspläne würden offenbar massiv in den Lebensraum des Weißstorches eingreifen, so Fricke: „Der in dieser Ortslage brütende Storch verliert rund 10 000 Quadratmeter Nahrungsfläche, denn die derzeitige Brachfläche hat über die Jahre einen hohen Biotop-Wert entwickelt – dafür mussten wir sehr kostenintensive Ausgleichsflächen schaffen.“

So werde jetzt in einem Aktionsraum von zwei Kilometern eine Ackerfläche dauerhaft in ausgedehntes Dauergrünland umgewandelt, erklärt der Planer: „Dazu soll westlich von Heiligenhagen eine vierreihige Hecke angepflanzt werden, um den Verlust von Niststätten und einen Eingriff in gesetzlich geschützte Gehölzbiotope auszugleichen – bei der letztlich doch überschaubaren Anzahl von neuen Bauplätzen war dieser hohe Aufwand im Vorfeld nicht zu erwarten.“

Immerhin: „Die Kosten der Planung und Erschließung werden vom Grundstückseigentümer übernommen“, erklärte Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „Für die Gemeinde hat das keine finanziellen Auswirkungen.“

40 Baugrundstücke im Gebiet „ Heubirnenweg “

Deutlich reibungsloser verlaufen in Heiligenhagen die Planungen für das neue Eigenheimgebiet „ Heubirnenweg“. Hier sollen demnächst 40 Baugrundstücke entstehen. „Zum Bebauungsplan sind nach der Öffentlichkeitsbeteiligung jetzt noch ein Spielplatz sowie ein Geh- und Radweg dazu gekommen“, erklärte Lars Fricke. „Für die Anbindung des Wohngebietes an die Kreisstraße müssen zwei Bäume aus der neu gepflanzten Baumreihe versetzt werden – ansonsten hat es keine wesentlichen Änderungen zum Entwurf gegeben.“

Letztlich stimmten Satows Gemeindevertreter sowohl dem Satzungsbeschluss zum B-Plan „ Heubirnenweg“ als auch zur Änderung des Heiligenhäger Innenbereiches zu.

Von Lennart Plottke