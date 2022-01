Satow will als Buga-Außenstandort mit Kirchenruine und Erlebnispfad punkten

Satow

Die Gemeinde Satow bewirbt sich als Außenstandort für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock. „Wir wollen unter anderem unsere Kirchruine und den Erlebnispfad rund um den Satower See zu einem großen Ganzen zusammenführen“, erklärt Erhardt Liehr, der die organisatorischen Fäden in der Hand hat. „Wir können mit diesem attraktiven Ensemble durchaus punkten – und die Vereine Satower Land und Lebendige Steine erfüllen diese Dinge mit Leben.“

Dabei liege der Schwerpunkt auf einer Überdachung der Kirchruine, macht Liehr deutlich: „Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass hier viele Veranstaltungen stattfinden können.“ Seit Jahren wartet das historische Gebäude auf eine schützende Überdachung. Denn an mehreren Stellen löst sich der Putz, der Mörtel ist weich und nass, es gibt lange Risse und sogar vereinzelte Abbrüche. „Angedacht ist jetzt ein Membran-Dach“, erklärt Liehr. „Ähnliche Beispiele gibt es etwa am Sony-Center in Berlin oder beim Gebäude der Deutschen Med in Rostock – so etwas ist hier ein paar Nummern kleiner auch möglich.“

Wir haben jetzt drei Haushaltsjahre Zeit, etwas Großartiges für unsere Gemeinde zu schaffen.“ Erhardt Liehr, FDP-Fraktionsvorsitzender in Satow Quelle: Lennart Plottke

Dieses Dach würde wie eine frei schwebende Haut über der Kirche installiert werden, ohne das Mauerwerk anzugreifen. Erste Schätzungen gehen von Investitionen in Höhe von 300 000 bis 400 000 Euro aus. „Wir haben jetzt drei Haushaltsjahre Zeit, etwas Großartiges für unsere Gemeinde zu schaffen“, betont Erhardt Liehr. „Die Buga-Besucher könnten so an einem Tag einen nahe gelegenen Außenstandort besichtigen – das wäre eine tolle Alternative zu Rostock.“

Fokus auf bessere Radverbindungen

Mit Blick auf die Erreichbarkeit liege Satow beim Pkw- und öffentlichen Nahverkehr gut im Rennen, meint Liehr: „Es hapert aber noch an der Radverbindung.“ Dabei habe er nicht nur den seit Jahren diskutierten Lückenschluss zwischen Satow und Heiligenhagen im Blick: „Wir befürworten unter anderem auch den Bau eines Radwegs zwischen Hanstorf und Parkentin oder Richtung Satower Mosterei – dann können die Leute auf einem Rundweg die Region erkunden.“ Neben nachhaltigen Lösungen für den Tourismus im küstennahen Bereich werde so auch die Gemeinde Satow für die Einwohner positiv weiterentwickelt.

Darüber hinaus sei auch ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Reisen wie zu Zisterzienser-Zeiten“ angedacht, erklärt Liehr: „1224 ist die heutige Kirchruine zum ersten Mal erwähnt worden – in zwei Jahren feiern wir hier also 800-jähriges Bestehen.“ Für dieses Jubiläum schwebe ihm eine besondere Veranstaltung vor: „Ausgehend vom Kloster Rühn bei Bützow könnte sich ein Tross aus Pferden, Reitern und Mönchen auf den Weg nach Satow machen, die dann überdachte Kirchruine könnte Campus mit einem Mittelaltermarkt sein und nach einer Übernachtung würden alle zur Kapelle nach Althof weiterziehen.“

Von Lennart Plottke