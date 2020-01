Satower Karneval: Hier lagern 50 Jahre Vereinsgeschichte

Satow

Requisiten aus einem halben Jahrhundert lagern in den Räumen der alten Feuerwehrwache Satow. Seit jeher stellen die Mitglieder des Karnevalvereins „Satowia“ ihre Kreativität unter Beweis und fertigen die Stücke für die Bühnen-Shows selbst an. Jedes einzelne Teil verrät heute etwas über die Vereinsgeschichte der Narren.

Seit dem Frühjahr 2016 lagert der Satower Karnevalsverein (SKV) die mehr als 500 bunten Kostüme und mehreren hundert Requisiten in den Räumen. Die bestickten Kleider und bunten Uniformen hängen dicht aneinandergereiht auf gut ein Dutzend Kleiderstangen – nur schmale Wege trennen sie. Die Requisiten finden auf angebrachten Regalböden, direkt über den Kleidern oder auf den Schränken ihren Platz. Alles gut sortiert. Für Ordnung sorgt unter anderem Leiterin Silvia Reimers. 1995 wurde sie Mitglied in der Frauentanzgruppe des SKV, seit 2003 ist sie für den Kostümfundus zuständig.

Kostüme und Requisiten zum Leihen

Wenn die Saison am Rosenmontag offiziell beendet ist und der Elferrat wenig später sein Resümee zieht, landen die aufwendig hergestellten Requisiten und Kostüme im Fundus von Silvia Reimers. Dann heißt es sortieren: „Es geht vor allem darum, dass man schneller etwas findet. Was kaputt und nicht mehr zu reparieren ist, wird aussortiert. Auch Dinge, die lange nicht verwendet oder ausgeliehen wurden.“ Von manchen Dingen müsse man sich eben mal trennen, sagt die Leiterin.

Der Schweinskopf von der Zeichentrickfigur "Pumba" diente einer Aufführung zum Film "König der Löwen". Quelle: Lena-Marie Walter

Auch interessant: So feiern die Narren an der Ostsee

Diese Aufgaben muss die frühere Tänzerin jedoch nicht allein bewerkstelligen. Sie und drei weitere Frauen bringen System in die bunten Habseligkeiten des Vereins. Vor allem wenn jemand auf der Suche nach dem passenden Teil ist, sind die Frauen zur Stelle. „Wir leihen die Kostüme und Requisiten auch aus. Jeden ersten Freitag im Monat kann man uns besuchen und gegen eine kleine Gebühr etwas bei uns ausleihen“, sagt Christin Dahlmann. Sie ist seit fünf Jahren aktives Mitglied bei „Satowia“ und seitdem auch im Fundus-Team.

Von selbst gebauter Lokomotive bis zum Wartburg

Vor einigen Jahren gab es noch keinen offiziellen Aufbewahrungsplatz, erzählt Erhardt Liehr, Präsident des SKV. Umso glücklicher sei er, dass der Verein die Räume seitdem nutzen könne. Doch nicht alles aus 50 Jahren Vereinsgeschichte findet dort einen Platz: „Wir mussten mehrere Requisiten in andere Räume auslagern, weil das alles nicht in unseren Fundus passt.“

Verständlich, wenn der Präsident von früheren Auftritten der Narren erzählt. „Wir hatten vor langer Zeit mal ein Bahnhofs-Motto. Dafür haben wir eine selbstfahrende Lokomotive gebaut.“ Auch ein Wartburg hätte bereits einmal zum Bühnenbild gehört, der noch heute in den Räumen des SKV steht. Erhardt Liehr ist seit 1981 Vereinsmitglied und seit 1988 Präsident des Vereins. Selbst nach fast 40 Jahren erinnert er sich noch gut: „Wir haben ihn zerschnitten und von dort aus habe ich meine Rede gehalten“, erzählt er und lächelt.

Christin Dahlmann (r.) ist Teil des Fundus-Teams vom Karnevalverein „Satowia“. Zusammen mit dem Präsidenten Erhardt Liehr und Fundus-Leiterin Silvia Reimers schwilgt sie in Erinnerungen. Quelle: Lena-Marie Walter

Vorbereitung beginnt bereits im Sommer

Die Requisiten verraten einiges: über die einzelnen Saisons, die Mottos und die Choreografien der Tanzgruppen. So auch eine selbst gebastelte, goldene Zauberlampe mit Perlen und bunten Glitzersteinen: „Das Motto war ‚Morgenland Satowia‘ und die Mädchen haben sich Bauchtänzerkostüme wie aus dem Film ‚Aladdin‘ ausgesucht. Ein dickbäuchiger Flaschengeist kam beim Auftritt aus der Lampe raus und hat den Tanz eröffnet“, erinnert sich Christin Dahlmann.

Schon im Sommer machen sich die Tanzgruppen dazu Gedanken und überlegen, welche Kostüme und Requisiten sie benötigen. Sobald der Elferrat das neue Motto bekannt gibt, stürzen sich die Gruppen in die Arbeit – denn alles müsse genauestens abgestimmt sein, sagt der Präsident. „Es ist das Zusammenspiel von Kostüm, Requisite, Musik, Choreo und Licht. Das alles muss in vier Minuten verpackt werden und aufeinander abgestimmt sein.“

Ein Beispiel ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Es war eine Unterwassershow, alles war blau und weiß. Die Frauen hatten Sonnenschirme mit Stoffstreifen beklebt. Die wirkten letzten Endes wie die Tentakeln einer Qualle, wenn beim Tanzen der Schirm auf- und zugemacht worden ist. Dazu LED-Lichter an ihren Körpern und Lichteffekte, als wäre man unter Wasser – das war wirklich toll. Der ganze Saal war ruhig und hat geschaut, was passiert.“

Karnevalverein „Satowia“ empfängt 2000 Gäste

Der Kreativität der 130 Mitglieder sind keine Grenzen gesetzt, sagt Erhardt Liehr. Er freue sich, dass die Gruppen alle so tolle und vor allem unterschiedliche Ideen haben. Deswegen wurde das Motto der diesjährigen Saison breit gehalten – „Glitzer, Glamour und Satow Radau“. „Ein halbes Jahrhundert bietet uns Grund zum Feiern. Jeder soll sich zur Feier selbst einbringen können“, wünscht sich der Präsident.

Der Karnevalverein „Satowia“ empfängt vom 20. bis zum 23. Februar 2000 Gäste. Die Karten für die Veranstaltungsabende am Samstag und am Sonntag sind bereits ausverkauft. Für den Kinder- und Jugend- sowie den Seniorenkarneval stehen noch Tickets zur Verfügung. Sie sind im Blumenladen „Sonnenblume“, Alte Gärtnerei 5 in Satow, erhältlich.

Lesen Sie auch:

Von Lena-Marie Walter