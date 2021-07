Satow

Schöne Überraschung für den Satower Karnevalverein „Satowia“: Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) überreichte den Närrinnen und Narren jetzt satte 3000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mit diesem Fonds wird das Kulturprojekt „Fanfarenzüge, Blasorchester und Spielmannszüge stärken – Engagement belohnen und Erfolge sichern“ unterstützt.

„Mit diesem Geld können wir fünf neue Kostüme für unsere Funkengarde nachbestellen“, freute sich Ulrike Winkhaus, „Ministerin für Nachwuchskarneval“. „Es gibt bei uns jetzt einen Generationswechsel – und es ist toll, dass nach wie vor so viele Kinder bei uns mitmachen wollen.“ Die Anschaffung der Kostüme samt Schuhen sei auch nachhaltig, betonte SKV-Präsident Erhardt Liehr: „Die halten jetzt mindestens zehn Jahre.“

Schon in der Kita startet in Satow die Förderung des karnevalistischen Brauchtums. Dazu bietet der Satower Karnevalverein Kindern ab der ersten Klasse eine kostenfreie Freizeitgestaltung an. Der hoffnungsvolle Nachwuchs erlernt erste Tanzschritte, Teamfähigkeit, Ausdauer, Musikgespür und Durchhaltevermögen – angetrieben durch die gemeinsame Vorfreude auf die Darbietung beim Kinderkarneval.

Für die Mädchen das erklärte Ziel: ein heiß begehrter Platz in der Funkengarde. Im Alter von 14 Jahren findet dann der Wechsel zum Jugendkarneval statt. Auch hier stellen die Jugendlichen ein eigens entwickeltes Programm zusammen und schaffen so die Voraussetzungen, um schließlich beim ­Erwachsenenkarneval durchzustarten.

Übrigens: Ganz optimistisch bereitet der Elferrat schon jetzt die 51. Satower Karnevalssaison vor. Der Saisonauftakt ist am 11. November vor dem Rathaus, der eigentliche Karneval ist vom 24. bis 27. Februar 2022 in der Mehrzweckhalle mit 130 Mitwirkenden bei den Erwachsenen und mehr als 100 Mitwirkenden im Nachwuchsbereich geplant.

Von Lennart Plottke