Obwohl die großen Karnevalveranstaltungen in diesem Jahr ausfallen, will die OZ Faschingsfans die Chance geben, ihre Kostüme zu zeigen. Wir suchen die schönsten Fotos von Menschen in Verkleidungen. Jeder kann mitmachen – und der Sieger oder die Siegerin gewinnt 300 Euro in bar.

Die Fotos können bis zum Sonntag, dem 14. Februar, auf www.ostsee-zeitung.de/leserfotos hochgeladen oder an online@ostsee-zeitung.de geschickt werden. Bitte schreiben Sie Ihren Namen, den Wohnort und gegebenenfalls den Karnevalsverein dazu. Außerdem wüssten wir gerne, was Karneval für Sie bedeutet und wie Sie ohne ihn durch das Jahr kommen.