Satow

Sie lassen sich das Feiern nicht nehmen: Die Narren des Satower Karneval-Verein (SKV) Satowia veranstalten auch in diesem Jahr einen Online-Karneval. Eigentlich hätte es anders kommen sollen: Die Eintrittskarten für die Veranstaltungen des 52. Satower Karnevals vom 24. bis 27. Februar 2022 waren für den Druck vorbereitet. Sie sollten traditionell vor Weihnachten in den Vorverkauf gehen. An Ideen aus den Gruppen zur Ausgestaltung und zum Programm bei der Umsetzung des Mottos fehlte es nicht. Die Rostocker Blasmusikanten hatten ihre Spielbereitschaft gemeldet und beim Gastronomen Thomas Reichardt aus Lichtenhagen-Dorf war das Karnevalswochenende fest in die Planungen aufgenommen worden. Und dennoch wird sich die vom Präsidenten des SKV bei der Saisoneröffnung am Rathaus geäußerte Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Mehrzweckhalle Ende Februar 2022 leider nicht erfüllen. Zu diesem Entschluss kam der Elferrat in einer Sondersitzung zum Jahresausklang. Denn Karneval, wie ihn die Freunde des Satower Karnevals seit mehr als 50 Jahren kennen, kann in der Mehrzweckhalle pandemiebedingt zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Das teilte Vereinspräsident Erhardt Liehr mit.

„Aber die Obernarren des SKV haben sogleich zwei Alternativen für das Feiern ihres 52. Karnevals gefunden.“ Zunächst werde es am Samstag, dem 26. Februar, von 18.11 bis 0.11 Uhr unter dem Motto „Clowns und Helden beim SKV – Wir feiern das Leben mit Satow Radau“ einen Online-Karneval als Livestreaming geben. Hierbei werden die aktuellen Programmteile des Kinder-, Jugend und Erwachsenenkarnevals präsentiert. Gesendet wird wieder aus dem vom Vorjahr bekannten „SKV-Studio“, das in dieser Saison im Satower Theater in der alten Schule (Thias) seinen Sitz gefunden hat. Im vergangenen Jahr hatte der Verein dabei live in die Wohnzimmer einiger Vereinsmitglieder geschaltet, wo ebenfalls gefeiert wurde. Aber auch eine Live-Präsentation können sich die Freunde des Satower Karnevals bereits jetzt vormerken. Denn am Freitag, dem 10. Juni 2022, wird das Programm bei einem „Sommerfest des SKV“ anlässlich des Sommerfests der Gemeinde Satow präsentiert.

Der Satower Karneval-Verein hofft, mit diesen beiden Veranstaltungen die Mitwirkenden weiter zur Pflege der karnevalistischen Traditionen in Satow zu motivieren und die Gäste bis zum 53. Karneval „bei der Stange“ zu halten. Mit dem Stoßseufzer „Es ist nicht leicht, ein Narr zu sein“ und mit einem optimistischen „Satow Radau“ haben sich die 200 Mitwirkenden im neuen Jahr an die Arbeit gemacht. Der QR-Code für die Teilnahme am Livestreaming wird demnächst bekanntgegeben.

Von Cora Meyer