Satower Pastor bekommt Anrufe aus der Ukraine: „Die Leute haben Angst“

Das Telefon von Rainer Kirstein klingelt am Donnerstagmorgen ununterbrochen. Viele Anrufe kommen aus der Ukraine. Der Pastor der Kirchgemeinde Satow war 1993 zum ersten Mal in dem Land, seit 2001 kommen Kinder aus der Region in und um Tschernobyl nach Satow. „Ich habe es mir nicht vorstellen können, das es jetzt so kommt“, sagt Kirstein zum Angriff von Russland auf die gesamte Ukraine.

Vor der Coronapandemie war er regelmäßig nach Karpilovka gefahren. Das Dorf liegt nördlich von Kiew, etwa 40 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Vor allem von da kommen die Anrufe. „Sie haben Angst. Eine Familie sitzt schon im Auto“, erzählt er. Sie sei Lehrerin und 2015 mit den Schülern in Satow gewesen. Sie habe einen kleinen Sohn. „Viele haben gefragt, ob sie kommen können.“

In dem Zusammenhang ist Pastor Kirstein auch dankbar für die Anrufe von Freunden und Bekannten, die angeboten haben, jemanden aufzunehmen.

Man vergisst sich nicht

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Militäreinsätze genehmigt und die Ukraine angegriffen. In der Nacht zu Donnerstag gab es mehrere Raketenangriffe, inzwischen haben auch Bodentruppen die Ukraine erreicht.

Die Anrufenden rechneten damit, dass die russischen Panzer bald durchs Dorf rollen, so Kirstein. Kiew sei gut 100 Kilometer entfernt. Die Menschen hätten nicht geglaubt, dass es so weit komme. „Auch die offizielle Seite, der ukrainische Präsident hat gesagt, macht keine Panik, soweit kommt es nicht“, sagt Rainer Kirstein.

In Satow könne er für die ukrainischen Bürger und Freunde nicht viel bewirken. „Wenn es jemand bis hierher schafft, kann man sie erst mal aufnehmen und sich kümmern. Ansonsten kann man sich mitteilen, dass man sich nicht vergisst.“ Dass die Menschen merkten, man ist mit den Gedanken bei ihnen.

2019 letzte Reise in die Ukraine

Rainer Kirstein war zuletzt 2019 in der Ukraine. „Die Leute leben von ihrer Wirtschaft. Viele haben eine Kuh und ihr Viehzeug und ihren Garten. Die Kartoffelernte ist das Wichtigste im ganzen Jahr. Sie hungern und frieren nicht, aber es ist bei denen wie bei uns vor 100 Jahren.“

Der Kontakt in die Ukraine ist im Jahr 1993 entstanden. Da hatte Rainer Kirstein seine erste Pfarrstelle in der Gemeinde Schwarz bei Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte. In dem Jahr lernte er einen ukrainischen Offizier kennen, der auf dem nahe liegenden Flugplatz stationiert war und in die Nähe von Tschernobyl abkommandiert wurde. Dadurch habe man vom Leben dort erfahren.

1993 hätten sich dann mehrere Kirchgemeinden zusammengeschlossen und einen Hilfstransport organisiert. „Da sind wir mit drei Lkws hin und haben Medizin und Kindersachen hingebracht und die Umstände da gesehen.“ Dann sei die Idee entstanden, Kinder einzuladen.

Kinder aus Tschernobyl-Region erholen sich seit Jahren in MV

1995 kamen dann das erste Mal Kinder aus Tschernobyl nach Mecklenburg-Vorpommern. „Das ist für die wie eine Kur“, sagt Pastor Kirstein. 1986 kam es in Tschernobyl zur Nuklearkatastrophe, als es eine Explosion im Atomkraftwerk gab. Radioaktive Stoffe wurden in die Atmosphäre freigesetzt.

Mit dem Wechsel von Kirstein in die Kirchgemeinde Satow, kommen seit 2001 Tschernobyl-Kinder nach Satow. Mehrere Wochen verbringen die Jungen und Mädchen in der Gemeinde. Zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr, der Schule am See und anderen Partner, werden Projekttage und Erlebnisse organisiert. Beim letzten Besuch 2019 haben sie beim Festumzug zum 800-jährigen Bestehen des Ortes mitgewirkt.

Auch Ausflüge zur Sommerrodelbahn Bad Doberan, in den Kletterwald Kühlungsborn oder den Wildpark in Güstrow stehen in den Wochen auf dem Veranstaltungsplan der Kinder. Die Menschen in und um Satow zeigten mit Sachspenden eine große Hilfsbereitschaft.

Durch die Coronapandemie konnte in den vergangenen zwei Jahren kein Besuch stattfinden. Wann dieser wieder möglich sein wird, ist mit den aktuellen Entwicklungen in dem Land mehr als ungewiss. „Wer weiß, wie lange das überhaupt noch geht, das man telefonieren kann“, sagt Rainer Kirstein.

