Satows Pastor Rainer Kirstein hat täglich Kontakt zu Menschen in der Ukraine. Seit 1995 ermöglicht er, dass sich Kinder aus der Tschernobyl-Region in Mecklenburg-Vorpommern erholen können. Beim Friedensgebet am Montag berichtete er, wie es seinen Freunden und Bekannten im Land geht.

Am Montag hat ein Friedensgebet in der Kirche in Satow stattgefunden. Pastor Rainer Kirstein (r.) hat täglich Kontakt zu Freunden in der Ukraine. Das Land wird von Russland mit Raketen und Bomben angegriffen (l.). Quelle: Ukrinform/dpa/ Anja Levien