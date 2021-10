Satow

Das Gerüst ist abgebaut, das Gebäude strahlt in frischen Gelb- und Weißtönen, ein großer Schriftzug schmückt die moderne Fassade: Der Ersatzneubau der Schule am See in Satow hat in den vergangenen Wochen zumindest äußerlich einen großen Sprung gemacht.

„Im Moment sind die Handwerker voll mit dem Innenausbau beschäftigt“, sagt Bürgermeister Matthias Drese (SPD). „Trocknet der Estrich gut und läuft alles weiter nach Plan, könnten die Schüler hier schon nach den kommenden Winterferien einziehen.“

Schulbetrieb in Satower Ersatzbau doch erst ab Sommer?

Könnten – denn die Außenanlagen sind derzeit noch eine komplette Baustelle. „Wir müssen uns jetzt mit dem Bauleiter verständigen“, erklärt Drese. „Vielleicht ist es sinnvoller, hier doch erst ab Sommer den Schulbetrieb aufzunehmen – denn Arbeiten im Außenbereich sind im Winter schwierig, und Unterricht auf einer Baustelle macht keinen Sinn.“

„Unterricht auf einer Baustelle macht keinen Sinn.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Eigentlich sollten die Hauptarbeiten an der Seestraße bereits Ende September abgeschlossen sein. Zuletzt hatte es jedoch einen mehrwöchigen Bauverzug gegeben – unter anderem auch deshalb, weil nicht alle Baumaterialien termingerecht beschafft werden konnten. Seit gut anderthalb Jahr sind die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude im Gange.

Für den dreigeschossigen Neubau für die Regionalschule musste ein alter Plattenbau aus den 1970er Jahren weichen. Im Ersatzneubau, der rund 4,9 Millionen Euro kostet, werden zwölf Klassenräume und vier Vorbereitungsräume, ein Förderunterrichtsraum und ein Musikraum sowie Verwaltung, Bibliothek und ein Kiosk untergebracht.

Auch Schulhof der Grundschule Satow wird erneuert

Die Gemeinde erhält aus der Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung eine Zuwendung in Höhe von rund 3,67 Millionen Euro, dazu kommen noch einmal 240 000 Euro aus Mitteln des Kofinanzierungsfonds.

Neben dieser Baumaßnahme wird aktuell auch der Schulhof der Grundschule erneuert und vergrößert. „Im Rahmen der Ganztagsschule profitieren wir auch hier von einem Förderprogramm“, sagt Drese. „Wir hoffen, damit noch in diesem Jahr fertig zu werden.“

Von Lennart Plottke