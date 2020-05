Vier neue Wohngebiete in Heiligenhagen und Satow können weiter geplant werden. Die Gemeindevertreter stimmten entsprechenden Plänen zu. Mehr als 70 Grundstücke für Einfamilienhäuser entstehen in naher Zukunft. Diskutiert wurde dabei auch über ein weiteres Stockwerk für Dreigeschosser am Jägerberg.