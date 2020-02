Satower lehnen Windradneubau ab

Satow

Die MBBF Windparkplanung GmbH & Co. KG aus Steinhagen bei Bützow hat die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen einschließlich Kranstellflächen und Zuwegungen im mittlerweile von 42 auf 50 Hektar vergrößerten WEA-Vorranggebiet Nr. 28 Radegast beantragt.

Zunächst würden jedoch drei Altanlagen in diesem Gebiet zurückgebaut, informierte Satows Bauamtsleiter Jörn Rachowe die Volksvertreter, die am 30. Januar darüber zu entscheiden hatten, ob die Gemeinde diesen Plänen ihren Segen gibt. „Das Einvernehmen kann nur aus baurechtlichen Gründen versagt werden. In unserem Flächennutzungsplan haben wir die Standortflächen als ,Sondergebiet Windenergie’ ausgewiesen“, schickte der Amtsleiter seinem Hinweis voraus, dass südlich der Autobahn drei Anlagen im Rahmen eines Repowerings durch drei größere (Gesamthöhe 179,5 Meter) ersetzt würden und nördlich der A 20 eine zusätzliche WEA dazukommen solle.

Waldfläche verlangt nach größerem Abstand

Dort existiere allerdings laut Amt nach dem Landeswaldgesetz eine Waldfläche, „die so dicht an der neuen Anlage liegen würde, dass der vorgeschriebene Waldabstand nicht eingehalten würde.“ Als Waldeigentümer könnte die Gemeinde den Bau trotzdem ermöglichen, stimme sie jedoch dagegen, wäre das ein baurechtlicher Grund, der den Bau der Anlage verhindern würde.

Gemeindevertreter David Petereit wollte zunächst wissen, wer den Inhalt des Schall- und Schattengutachtens überprüfe, auf das sich ein 33-seitiger Landschaftspflegerischer Begleitplan der Partnerschaft MBB Hellweg und Höpfner aus Rabenhorst beziehe, der den Volksvertretern vorliegt. Dort heißt es nämlich, dass laut besagtem Gutachten Schall, Reflexionen und Schattenwurf nicht die Grenz- und Richtwerte überschreiten würden. Das würde das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt auswerten, lautete die Antwort.

Bundesweit fast 400 Millionen für Entschädigung gezahlt

Der Vorsitzende des Bauausschusses Bernd Steinbach zitierte aus besagtem Begleitplan den Satz: „Nach den Ausführungen in den vorangegangenen Kapiteln ist davon auszugehen, dass bei Realisierung des Vorhabens erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft hinsichtlich seiner Wirkung auf die Schutzgüter, Boden, Biotope und Landschaftsbild verbleiben.“

Das sehe der Ausschuss auch so, sagte der Vorsitzende und präsentierte ein paar Hintergrundzahlen zur Energiepolitik in Deutschland: Laut Bundesumweltamt vom März 2019 könnte gemeinsam mit den noch verfügbaren Flächen für WEA der Stromertrag auf 60 Gigawatt verdoppelt werden: „Damit ist die Energiewende nicht zu schaffen“, sagte Bernd Steinbach. Die Bundesnetzagentur hätte zum 1. Quartal 2019 mitgeteilt, dass insgesamt rund 5000 Kilometer neue Stromtrassen gebraucht würden, 300 seien aber erst gebaut. Deshalb hätte allein im 1. Quartal des Vorjahres die Entschädigungen für nicht abgeführten Strom bundesweit fast 400 Millionen verschlungen: „Gegenüber dem Quartal davor, war das eine Steigerung um 60 Prozent! Da wird viel Geld ausgegeben für nichts. Wo soll da die Akzeptanz bei den Leuten herkommen?“

Auch andere Volksvertreter sprachen sich gegen den Neubau einer zusätzlichen Windkraftanlage aus.

Neben dem Wohl der Tiere und Pflanzen, Menschen nicht vergessen

„Es gibt genügend Bürger in den Ortsteilen, die sehen die Anlagen nicht nur, die hören die auch. Wir sollten neben dem Wohl der Tiere und Pflanzen auch nicht die Gesundheit der Menschen aus den Augen verlieren“, sagte Erhardt Liehr. Mit einer Ablehnung des Bauantrags würde die Gemeindevertretung nichts anderes machen, als sich an die eigenen Beschlüsse der letzten Legislaturperiode zu halten, betonte Jürgen Gensch.

Peter Frehse warf ein, dass die Anlagen ja doch irgendwann gebaut würden – doch zunächst verhindere man mit der Ablehnung Steuereinnahmen: „Doch Geld nehmen wir gern, das kommt ja auch allen 6000 Einwohnern zugute. Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz. Wir brauchen letztlich ja auch mehr Strom, wenn immer mehr Elektroautos fahren sollen.“

Das gemeindliche Einvernehmen wurde schließlich von 15 Volksvertretern abgelehnt, zwei waren dafür.

Anscheinend einig war sich die Mehrheit der Gemeindevertretung darüber, dass man mit der MBBF-Unternehmensgruppe über diese Angelegenheit im Gespräch bleiben wolle.

MBBF realisiert und betreibt seit 1994 Windenergieanlagen in Deutschland, Österreich und Polen. Ziel der Gruppe sei es, die Planung und Projektierung von Windkraftanlagen im gesamten Bundesgebiet voranzutreiben und dabei Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden, schreibt der geschäftsführende Gesellschafter, Heinz Meemken, auf der Unternehmens-Homepage.

Von Thomas Hoppe