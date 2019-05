Satow

106 Mitglieder hat die Satower Feuerwehr aktuell – dazu kommen 69 Kinder und Jugendliche, die sich bei den freiwilligen Helfern engagieren. „Das sind schon tolle Zahlen“, sagte Stephan Jungblut, Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr, auf der jüngsten Sitzung der Satower Gemeindevertretung. „Nach Berechnungen könnten in den kommenden Jahren mehr als 31 Jugendliche als Aktive herangezogen werden. Selbst wenn einige davon studien- oder jobbedingt abwandern, es würden immer noch gut 20 Kameraden übrig bleiben. Hier wird wirklich gute Arbeit geleistet.“

„Insgesamt müssen in der Gemeinde 35 Löschwasserteiche mit einer Mindestgröße von 1000 Kubikmetern ertüchtigt oder neu beschafft werden.“ Stephan Jungblut, Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr Quelle: Hundertzwölf Modulbau GmbH

Gemeinsam mit Gemeindewehrleiter Wolfgang Götz, Satows stellvertretendem Wehrleiter Christian Hammer, Bürgermeister Matthias Drese ( SPD) und Bauhofleiter Marco Schultz hat Jungblut mit seiner Firma Emragis Sicherheitsingenieure in den vergangenen Monaten einen umfangreichen Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde erarbeitet – mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Satower Feuerwehren sicherzustellen. „Dazu gehört auch ein Maßnahmenplan für die nächsten fünf Jahre“, erklärte Jungblut. „Aus diesem Plan ergibt sich eine Investitionssumme von etwa 3,6 Millionen Euro.“

Denn trotz aller positiven Aspekte gebe es auch jede Menge Verbesserungspotenzial: „Mit Blick auf die Löschwasserversorgung gibt es etwa 28 Bereiche in der Gemeinde mit Ertüchtigungsbedarf – die Teiche sind oftmals nur schwer zu erreichen oder verschlammt.“ Andererseits seien in einigen Ortsteilen gar keine entsprechenden Gewässer vorhanden.

35 Löschwasserteiche müssen ertüchtigt oder neu beschafft werden

In diesem Zusammenhang auch entscheidend: „Die Löschwasserteiche müssen ganzjährig und auch bei Frost nutzbar sein“, betonte Jungblut. „Und in den Bereichen Heiligenhagen, Groß Bölkow oder Reinshagen gibt es einen großen Ausbaubedarf.“ Insgesamt müssten in der Gemeinde Satow 35 Löschwasserteiche mit einer Mindestgröße von 1000 Kubikmetern ertüchtigt oder neu beschafft werden: „Dabei ist auch die Entschlammung ein Thema.“

Weitere kurzfristige Maßnahmen: „Die Mitglieder in der Wehr generieren sich meist aus dem eigenen Nachwuchs“, erklärte der Sicherheitsexperte. „Wichtig ist auch, Quereinsteiger für eine Mitarbeit zu gewinnen – das könnte etwa durch eine bessere Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.“ Zudem könne eine zusätzlich eingerichtete Planstelle dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen noch intensiver betreut werden.

Für eine bessere Erreichbarkeit auch abgelegener Ortslagen gebe es das dynamische Alarmierungssystem per Smartphone, sagte Stephan Jungblut: „Dazu können im Bedarfsfall auch ortsübergreifend benachbarte Wehren – etwa aus Retschow – alarmiert werden.“

Durch weitsichtige Entscheidungen der jeweiligen Wehrführer werde mit Blick auf die Erreichbarkeit schon jetzt ein guter Wert erzielt, sagte Bürgermeister Matthias Drese: „Wir waren schon auf einem guten Weg – und mit Blick auf die kommenden Jahre bleiben wir auch dabei.“ Der jetzt entwickelte Brandschutzbedarfsplan biete erstmals eine solide Handlungsgrundlage, machte Drese deutlich.

Einsatzkräfte kämpfen mit veralteter Technik

Und gehandelt muss werden – vor allem auch mit Blick auf die Fahrzeugausstattung, betonte Gemeindewehrführer Wolfgang Golz: „In Hanstorf müssen die Kameraden mit einem Fahrzeug aus dem Jahr 1979 auskommen – und auch in Satow ist das Fahrzeug schon mehr als 20 Jahre alt. Das Gleiche gilt für die Technik.“ Darunter würden vor allem die Einsatzkräfte leiden, machte Golz deutlich: „Deshalb tragen wir nach ausführlichen Diskussionen das jetzt vorgestellte Konzept mit.“

„In Hanstorf haben wir ein Fahrzeug von 1979, in Satow sind Fahrzeug und Technik auch schon mehr als 20 Jahre alt – darunter leiden vor allem die Einsatzkräfte.“ Wolfgang Götz Gemeindewehrführer Satow Quelle: Sabine Hügelland

Bei allen Notwendigkeiten: „Mit Blick auf die kommenden Jahre bedeuten die Investitionskosten etwa zehn Prozent unseres Haushaltsvolumens“, rechnete Gemeindevertreter Erhardt Liehr ( FDP) vor. „Ohne Fördermittel geht es nicht – bekommt das Land MV das auch gebacken?“ Die Gemeinde Satow habe nicht geschlafen, sagte Stephan Jungblut: „Andere Kommunen haben sogar einen Investitionsbedarf von fünf, sechs Millionen Euro – die Landesregierung weiß das und hat bereits entsprechend den Etat erhöht.“

Der Ball liege jetzt bei der Gemeindevertretung, sagte die Vorsitzende Angelika Schwarz: „Wir stehen in der Verantwortung.“ Das sahen alle Abgeordneten so – und segneten die Brandschutzbedarfsplanung einstimmig ab.

Lennart Plottke