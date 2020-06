Heiligendamm

Nach 20 Jahren sind Schafe an den Randkanal an der Conventer Niederung zurückgekehrt. Die Tiere gehören Mathias Bathke. Der Wasser- und Bodenverband „ Hellbach – Conventer Niederung“ hatte den Landwirt angesprochen. Der Wasserverband ist für die Pflege des Deichs, der den Randkanal von der Conventer Niederung trennt, zuständig. Die Beweidung mit Schafen hat einige Vorteile.

„Sie ist für die Unterhaltung des Deiches am besten geeignet, da die Schafe nicht nur das Gras kurz halten, sondern auch Löcher von Wühlmäusen zutreten“, sagt Sebastian Schubert vom Wasser- und Bodenverband. Der Landtag hatte sich 2018 mit einem Beschluss zur Schafhaltung bekannt und „den Wasser- und Bodenverbänden Empfehlungen zur Deichpflege durch die Beweidung mit Schafen“ ausgesprochen.

Gänge der Wühlmäuse Gefahr bei Hochwasser

Doch es sei gar nicht so einfach gewesen, einen Schäfer zu finden. Daher habe es in den vergangenen 20 Jahren auch keine Beweidung gegeben, wurde der Rasen maschinell kurz gehalten. Doch gerade unter dem liegengelassenen Mähgut fühlen sich die Wühlmäuse wohl.

Am Randkanal in Heiligendamm werden nach 20 Jahren wieder Schafe zur Beweidung eingesetzt. Schäfer Mathias Bathke (l.) und Sebastian Schubert vom Wasser- und Bodenverband "Hellbach - Conventer Niederung" haben die Kooperation abgeschlossen. Quelle: Anja Levien

„Die Gänge der Wühlmäuse sind Eindringungspunkte für das Wasser. Bei Hochwasser kann das gefährlich werden“, sagt Schubert. Durch den hohen Wasserdruck in den Gängen würde der Deich ausgehöhlt, könnte brechen. So war das Hochwasser von 2011 unter anderem über undichte Stellen gelaufen.

In den Randkanal fließt unter anderem das Regenwasser aus den Systemen Bad Doberan, Parkentin, Rostocker Stadtweide, Lambrechtshagen, Klein Schwaß und Groß Schwaß. Der Kanal beginnt in Bad Doberan-Walkenhagen, führt nördlich am Waldgebiet Großen Wohld vorbei und endet am Jemnitz-Wehr, wo das Wasser in die Ostsee fließt.

Etwa 13 Hektar Deich umfasst der Randkanal. 72 Schafe und Lämmer hat Mathias Bathke seit Anfang Mai hier stehen. „Für mich ist das eine Erleichterung, eine Fläche zu haben. Man hat konstant Futter und muss die Tiere nicht ständig umsetzen.“

