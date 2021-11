Schatzfund vor knapp 200 Jahren in Bad Doberan: Was aus den Münzen wurde

Bad Doberan

Vor knapp 200 Jahren, im Jahr 1804 war der 13. November ein Dienstag. Als sich am grauen Morgen die Tagelöhner Boldt, Upplegger, Krohn, Scharen, Buhrmeister und Wachenhusen mit Hacken und Spaten im Kloster treffen, ahnen sie noch nicht, dass dieser Tag in die Geschichte Mecklenburgs eingehen wird.

Nachdem Amtslandreiter Krieg wie alltäglich die Aufgaben verteilt hat, machen sich die sechs Männer wieder an die Arbeit. Schon vor Monaten hat Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg angewiesen, im Klosterbereich entdeckte Fundamente und weitere auffällige Erhebungen im sogenannten Ziergarten zu untersuchen. Ihre Durchlaucht steht im Ruf, ein begeisterter Anhänger der Archäologie zu sein. So verwundert es nicht, dass er auch in den Ruinen des Doberaner Klosters nach Zeugnissen der Vergangenheit graben lässt.

Der Uhrzeiger geht auf die 17. Stunde zu. Plötzlich sind aufgeregte Rufe zu hören: Die Gruppe hat am Fahrweg, der zum Buchenberg-Tor führt, in etwa 40 Zentimetern Tiefe einen alten hölzernen Fußboden entdeckt. Als sie die morschen Bretter aufnehmen und weitergraben, holen die Spaten etwas Glänzendes aus dem sandigen Boden. Die Arbeitsmänner werfen ihre Werkzeuge sofort zur Seite und nehmen die Fundstücke prüfend in die Hand.

Dose und Tongefäße ausgegraben

Es gibt keinen Zweifel. Die sechs haben Goldmünzen gefunden. Fieberhaft graben sie nun weiter. Kurz darauf bergen sie eine kupferne Dose mit Deckel und zwei Tongefäße, darin Gold- und Silbermünzen. Amtsverwalter Heuckendorff wird herbeigerufen. Der leitet alles Notwendige ein, übergibt den Fund an Amtsmann Schumacher. Amtslandreiter Krieg und einige der Tagelöhner erhalten den Auftrag, den Ort der Entdeckung über Nacht im Licht der Laternen zu bewachen. Zur selben Zeit treffen sich im Hause von Schumacher Doberaner Honoratioren im Kerzenschein. Sie nehmen den Schatz – darin, dass es sich um einen solchen handelt, ist man sich schnell einig – gründlich in Augenschein.

Im Ergebnis dieses Treffens wird ein erstes Register zu den Fundstücken angelegt, das allerdings viele Ungenauigkeiten ausweist. Später ergeben genauere Untersuchungen, dass zum Schatz unter anderem englische, böhmische, ungarische und niederländische Goldmünzen sowie dänische und schwedische Silbermünzen aus verschiedenen Jahrhunderten gehören. Ein Großteil der wertvollen Münzen stammt jedoch aus weltlichen und geistlichen Fürstentümern in Deutschland. Auf insgesamt 198 Gold- und 3967 Silbermünzen, mit der Besonderheit, aus verschiedenen Jahrhunderten zu stammen, wird der Fund nach gründlicher Untersuchung beziffert. „Damit ist es bis heute einer der bedeutendsten Schätze, der je in Mecklenburg entdeckt wurde“, sagt Jürgen Hammann (72), der sich intensiv mit dem Münzfund beschäftigt hat.

Der Doberaner Fund sorgt auch bei Hofe für helle Aufregung. Amtslandreiter Krieg überbringt Durchlaucht persönlich die sensationelle Nachricht nebst sämtlichen aufgefundenen Münzen und Gefäßen. Die Grabungen werden fortgesetzt. Doch es bleibt bei einer kleinen „grevesmühlensischen Silbermünze“, die unter einer Mauer nahe der Kirche entdeckt wird. Ein strenger Winter stoppt die Arbeiten. Ob und mit welchem Erfolg sie später fortgesetzt werden, ist unbekannt.

Frühste Münze aus dem Jahr 1542

Doch schon bei seinem Auffinden, stellt sich allen Beteiligten die Frage nach Herkunft des Schatzes. Bei der genaueren Untersuchung stellt sich heraus, dass die jüngste Münze aus dem Jahre 1542 stammt. Demzufolge kann der Schatz frühestens im selben Jahr versteckt worden sein, schlussfolgert der Doberaner Münzexperte Hamann. In seinem Buch „Der Doberaner Münzfund von 1804“ schreibt er, dass die Zusammensetzung des Fundes den Schluss zulasse, dass es sich um die Klosterkasse handeln könne.

Fotos einer mecklenburgischen Münze, von der 47 Exemplare im Doberaner Münzfund vorhanden waren: Herzog Albrecht VII. von Mecklenburg (reg. 1503–1547), ¼-Gulden 1527, Münzstätte Güstrow. Auf der Vorderseite findet sich das Brustbild des Herzogs, auf der Rückseite ein Blumenkreuz mit Schweriner Schild, in den Winkeln vier Wappen. Quelle: Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Münzkabinett.

Es liege nahe, dass die Mönche nach der Auflösung des Klosters (Säkularisierung) im Zuge der Reformation das Geld versteckt hätten. Darauf lasse auch schließen, weil sich in den Unterlagen zur Säkularisierung keine Angaben zur Klosterkasse fänden, meint der Autor. Nachdem der Schatz unter dem Fußboden verborgen wurde, scheint er von den wenigen Doberaner Mönchen, die noch im Kloster lebten – meist alt und krank – vergessen worden sein.

Der gesamte Fund wird 1805 ins Schloss nach Ludwigslust gebracht. Dort soll es die herzogliche Münzsammlung ergänzen. Dazu ist es aber zunächst notwendig, die Geldstücke exakt zu bestimmen. Das setzt ihre Übergabe an Fachleute voraus und macht ihre Umlagerung an verschiedene Orte notwendig. Das aber führt dazu, dass der Doberaner Münzfund schon kurz nach seinem Auffinden in seinem ursprünglichen geschlossenen Bestand aufhört zu existieren.

Münzen gehen verschiedene Wege

So finden sich Stücke in der Ludwigsluster Sammlung, im Nachlass des Herzogs und Schweriner Archiv. Als 1918 mit der Novemberrevolution die großherzogliche Herrschaft endet, wird auch die Münzsammlung verstaatlicht. Ein großer Teil der ausländischen Münzen geht in den Privatbesitz des Großherzogs über. Eine Münzsammlung, zu der Teile des Doberaner Fundes gehören, versteigert das Rostocker Auktionshaus Ludwig Grabow am 25. Juni 1934. Damit war der Schatz aus dem Kloster unwiederbringlich verloren.

Jürgen Hamann resümierte bereits 1994: „Es bleibt festzustellen, dass der Münzfund nicht mehr geschlossen ist. Möglich ist, dass sich noch mecklenburgische Münzen in den Beständen des Schweriner Museums finden lassen.“ Eine Nachfrage bei Dr. Torsten Fried (62), Leiter des Münzkabinetts im Staatlichen Museum Schwerin, ergibt, dass sich auch gut 27 Jahre später an dieser Aussage nichts geändert hat: „Wir gehen aktuell davon aus, dass sich Teile des Schatzes in unserem Hause befinden. Doch um welche Stücke in unserer großen Sammlung es sich dabei handelt, ist fast unmöglich, festzustellen. Fest steht, dass der ursprünglich Schatz in alle Winde zerstreut wurde.“

Dennoch gibt es einen Ort, an dem an den aufsehenerregenden Fund erinnert wird. Großherzog Friedrich Franz I. veranlasste 1833, die Ausgrabungsstelle „dauerhaft zu bezeichnen“. Die Baubehörde des Amtes Doberan erteilte daraufhin dem Maurermeister G. Meister den Auftrag, eine Platte „aus nordisch recht reiner Fliese“ zu schaffen. Dieser fuhr daraufhin nach Rostock und erwarb dort einen „schwedischen Fliesenstein“. Im Mai 1834 fand der Stein, versehen mit einer Inschrift, seinen Platz dort, wo der Schatz 30 Jahre zuvor gehoben wurde. Als 1970 im Klostergelände ein großer Parkplatz angelegt wurde, versetzte man den Gedenkstein in die Nähe des Münstereingangs. Dort liegt er noch heute, ergänzt durch eine Schrifttafel, die auf die Ereignisse vor über 200 Jahren hinweist.

Von Werner Geske