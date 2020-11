Schlägerei unter jungen Männern in Bad Doberan

Bad Doberan

Bei einer Schlägerei in Bad Doberan in der Nacht zu Sonnabend ist ein 17-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich diese gegen 1.30 Uhr auf dem Parkplatz Drümpel an der B 105. Nach ersten Erkenntnissen soll der 17-Jährige einen ausländisch aussehenden jungen Mann provoziert haben, woraufhin dieser sich entfernte und mit acht bis zehn Personen wiederkam. Diese seien auf den 17-Jährigen losgegangen, er erlitt Verletzungen im Kopfbereich, schildert die Polizei. Sein Freund konnte flüchten und rief dann gegen 3.15 Uhr die Polizei. Diese fand den verletzten jungen Mann.

„Mein Sohn ist überfallen worden“, schildert die Mutter, die anonym bleiben möchte, den Vorfall. „Die sind ohne Grund auf die Jungs losgegangen.“ Mit einem Baseballschläger sei auf ihren Sohn eingeschlagen worden. Er habe sich losreißen und flüchten können. Er habe eine gebrochene Nase und Prellungen am ganzen Körper. Sie sei mit ihm beim Opferschutz gewesen. „Ich habe Angst um meine Kinder“, sagt sie.

Die Polizei hat Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und ermittelt.

Von Anja Levien