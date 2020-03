Schleifarbeiten an Molli-Gleisen: Für Anwohner kann es nachts lauter werden

Bad Doberan

Bewohner von Häusern in der Nähe der Molli-Gleise müssen sich auf einen erhöhten Geräuschpegel in der Nacht einstellen. Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli wird vom 8. bis 28. März Instandhaltungsmaßnahmen an den Gleisen durchführen. Von jeweils 18 Uhr bis 7 Uhr sind Schleifarbeiten auf der gesamten Strecke geplant

Start der Arbeiten ist am 8. März 2020 ab 17 Uhr in der Ortslage Bad Doberan und der Abschluss ist für den 28. März 2020 in Kühlungsborn West geplant.

Die Arbeiten werden mit einer Zweiwegeschleifmaschine von einem Dienstleister durchgeführt. „Die MBB Molli GmbH und ihre Partner sind bemüht die Beeinträchtigung in den Wohngebieten so gering wie möglich zu halten und bitten um Verständnis für die Durchführung der genehmigten nächtlichen Baumaßnahmen im genannten Zeitraum“, heißt es in einer Mitteilung.

Bürger können sich mit Fragen an die Telefonnummer 0151/16 30 81 60 wenden.

Mehr zum Thema:

So will Bad Doberan mit dem Klima Touristen anlocken

Das haben Sie über den Molli noch nicht gewusst

Unfall mit Rasendem Roland: Auto stößt in Binz mit Kleinbahn zusammen

Von OZ