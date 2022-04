Neubukow

Hans Albert Kruse, Mitbegründer des Heinrich-Schliemann-Clubs, strahlte: „Dass wir die Ausstellung ’Die Erben Schliemanns – Archäologie im 21. Jahrhundert’ jetzt so würdig eröffnen konnten, macht mich glücklich.“ Die Exposition aus Anlass des 200. Geburtstags des bedeutenden Neubukowers war eigentlich schon zu seinem Jubiläum am 6. Januar geplant, musste wegen Corona aber verschoben werden. Nun aber nutzten weit über 100 Gäste die Möglichkeit, sich die Schau in der Gedenkstätte bei ihrer Eröffnung am Freitag anzusehen.

Zu ihnen gehörte auch Geert Krüger aus Rostock. „Wer weiß, welch archäologische Entdeckungen Heinrich Schliemann noch gelungen wären, hätten ihm die heutigen technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestanden“, spekulierte er. Damit reflektierte der Bewunderer des berühmten Altertumsforschers das, was er eben auf einer der Schauwände im Schliemann-Museum entdeckt hatte: Fotos, originell als Comics gestaltet, die den Ausgräber aus Neubukow im Dialog mit einem Kollegen aus moderner Zeit zeigen. Etwas neidisch seufzt Schliemann darauf: „Oh man! Hätte ich doch nur solche Methoden gehabt!“ Den Troja-Entdecker mimte dabei Student Sebastian Schille, den Archäologen von heute sein Kommilitone Philip Schmidt. Beide gehören zu Studenten des Heinrich-Schliemann-Instituts der Universität Rostock, die unter Leitung von Dr. Daniel Winger die sehenswerte Ausstellung gestalteten. Dabei setzte das achtköpfige Team offensichtlich auch auf eine humorvolle Wissensvermittlung. „Wir wollen dem Besucher einen Überblick über die Archäologie in der Gegenwart geben und dabei einen Bogen zu Zeiten Heinrich Schliemanns schlagen“, erklärte Daniel Winger.

Dr. Daniel Winger, Dozent am Heinrich-Schliemann-Institut der Universität Rostock, gestaltete mit Studenten die neue Ausstellung im Schliemann-Museum. Quelle: Werner Geske

Arbeit mit Spitzhacke und Drohne

Besonders interessiert stand das Publikum am Eröffnungstag vor einem Equipment, das heute zur Standardausrüstung der Archäologen gehört. Denn die Forscher haben längst durch moderne Technik Unterstützung erhalten. Geomagnetik-Messgerät, Drohnen oder Global Positioning System (GPS) und die Raumfahrt eröffnen ihnen Möglichkeiten, von denen Schliemann nichts ahnen konnte. „Ich hätte nicht gedacht, dass Archäologie so spannend ist“, staunte da auch Sigrid Krüger angesichts von Exponaten und Schautafeln.

Doch deutlich machen die Ausstellungsgestalter auch, dass trotz des wissenschaftlich-technischen Fortschritts immer noch Spitzhacke, Spaten, Kelle, Sieb oder Pinsel zur Ausstattung der Ausgräber gehören. Werkzeuge, die bereits Schliemann und sein Team bei der Suche nach Troja nutzten. Der Besucher erfährt, dass diese jetzt jedoch wesentlich effektiver eingesetzt werden. So graben die Archäologen heutzutage mit ihrer Hilfe besondere Funde sogar unter Laborbedingungen aus. Eine Methode, die der Fachmann Blockbergung nennt. Dabei wird das Entdeckte zunächst mitsamt der umgebenen Erde fein säuberlich per Spaten abgestochen, vorsichtig ausgehoben, mit Gipsbinden oder Brettern stabilisiert und auf einer Metallplatte ins Labor transportiert. Nach dem Röntgen legen die Archäologen dann Zentimeter für Zentimeter des Fundes frei, um jedes Detail zu erfassen.

Auch Boden und Textilien bergen Geheimnisse

Auch dem entnommenen Boden lassen sich Geheimnisse entlocken. Durch Sieben und Schlämmen werden ihm organische Stoffe entnommen, die Auskunft über die Fauna und Flora in der Zeit geben, aus der das Fundstück stammt. Verfeinert kann diese Methode noch durch eine Pollenanalyse unter dem Mikroskop werden. Auch Gefäße oder Textilien, die oft organische Stoffe enthalten, verraten viel über das Leben ihrer Besitzer. Der Untersuchung solcher Objekte widmet sich die Archäobotanik. Ebenso erhalten die Wissenschaftler durch die Untersuchung von DNA und die Isotopenanalyse, bei der das Alter von Fundstücken genau bestimmt wird, wichtige Informationen über unsere Vorfahren.

Besucher in der Ausstellung „Schliemanns Erbe – Archäologie im 21. Jahrhundert“. Quelle: Werner Geske

Auch dass die Archäologen heutzutage nicht mehr so schnell dabei sind, große Flächen freizulegen, erfährt der Ausstellungsbesucher. Ehe sie Bagger, Spaten und Spachtel einsetzen, versuchen sie die vermuteten „Schätze“ aus der Luft mit Radar oder am Boden mithilfe von Messgeräten exakt zu orten. Bei Auffälligkeiten werden Flächen abgesteckt, Humus abgetragen, Quadranten eingeteilt, Befunde geschnitten, Bodenprofile fotografiert und gezeichnet und letztlich Funde geborgen.

Grab von Schliemann-Bruder vergeblich gesucht

Dass allerdings nicht jede Suche von Erfolg gekrönt ist, mussten auch die Ausstellungsmacher erfahren. Etwas betrübt gestanden sie ein: „Eigentlich hatten wir gehofft, das Grab des als Kind verstorbenen älteren Schliemann-Bruders, der auch Heinrich hieß, zu entdecken. Er fand seine letzte Ruhe auf dem ehemaligen Friedhof an der Neubukower Gedenkstätte. Die Entdeckung des Grabes wäre natürlich ein besonderer Beitrag zum 200. Schliemann-Geburtstag gewesen, doch leider wurden wir nicht fündig.“

Die Ausstellung ist im April von Dienstag bis Freitag, ab Mai von Dienstag bis Sonnabend jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

