Kühlungsborn

Dass der Molli-Bahnübergang Hermann-Löns-Weg für den Fahrzeugverkehr geschlossen werden soll, dafür hat Anwohner und Kühlungsborns ehemaliger Bürgermeister Rainer Karl kein Verständnis. Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH plant die Schließung und bezieht sich dabei auf zwei Verkehrszählungen. Bis zu 40 Prozent der Autofahrer würden sich verkehrswidrig verhalten. Fahrer hielten sich nicht an die Einbahn-Straßen-Regelung. Die Stadt und Stadtvertreter sind gegen eine Schließung, unter anderem weil ein ganzes Wohngebiet abgeschnitten würde.

In dem Leserbrief schreibt Rainer Karl: „Wir alle lieben unseren Molli. Wir nehmen gern die schwärzesten Rauchschwaden hin, gönnen ihm jede Hallenerweiterung für Hunderttausende Euro, jede Spaßfahrt auf einer Nordseeinsel und alles was ihm so guttut.“ Hintergrund: Für die Erweiterung der Wagenhalle in Bad Doberan erhält die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH vom Schweriner Infrastrukturministerium einen Zuschuss in Höhe von 396 000 Euro. Im Jahr 2019 war eine Molli-Lok für 14 Tage zu Besuch auf der Nordseeinsel Borkum.

„Manchmal muss man seinen erfolgsverwöhnten Technokraten aber auch Einhalt gebieten, denn das Wohl der Menschen darf, bei aller Liebe, nicht generell nachrangig sein. Da soll jetzt der Bahnübergang Hermann-Löns-Weg für jeglichen Fahrzeugverkehr geschlossen werden, weil es hier Unfälle geben könnte. Einen Unfall, den ich erinnere, gab es vor ca. 30 Jahren und damals war wohl sogar Alkohol im Spiel. Es hätte also überall passieren können. Reichlich Unfälle gab es hingegen an den Übergängen Ulmenstraße, Schloßstraße, Fulgen, Steilküste und von Doberan ganz zu schweigen.

Seit Jahren hat man sich beim Molli aber stur auf den Hermann-Löns-Weg eingeschossen. Bei dessen Schließung würde allerdings ein ganzes Wohngebiet abgeriegelt. Verkehrstechnisch ein Desaster. Nicht nur Hunderte Menschen, sondern auch Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge müssten unsinnig lange Umwege fahren.

Ökologie, Verkehrskonzept der Stadt und eben Wohl der Menschen im Wohngebiet sind den o. g. Chefs des Molli nicht so wichtig. Sonst würde man Alternativen zur Unfallprävention erwägen. Signal-oder Schrankenanlage oder eine Langsamfahrstrecke für den Molli, denn ob der nun fünf Minuten länger bis Doberan braucht, ist den Touristen sicher egal.

Wie auch immer. Zum Nachteil der Menschen, einfach dichtmachen kann jeder. Hier ist jetzt mal Eisenbahn-Ingenieurwissen gefragt. Bürgermeister und Stadtvertreter haben sich klar gegen die Schließung ausgesprochen. Wir sollten jetzt zu ihnen stehen, uns an die dortigen Verkehrsregeln halten und deutlich gegen diesen Unsinn protestieren.“

Von Anja Levien