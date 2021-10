Kühlungsborn

Es wird wieder kalt in der Mehrzweckhalle in Kühlungsborn: Am 29. Oktober soll die neue „Eiszeit“ beginnen. Es wäre die erste nach dem Betreiberwechsel. „Wir sind schon kräftig dabei, das Eis vorzubereiten“, sagt Nadine Trost vom Management der 3-Möwen-Halle. Über die Beleuchtung sollen im Inneren Polarlichter aufleben. Vor der Halle wird die „Sabbel Stuuv“ aufgebaut, ein Zelt mit Gastronomie. Darin stehen neun Holztische, mit rustikalen Lampen und Fellen greifen die Betreiber das Wikinger-Motto auf, das die 3-Möwen-Halle und den angrenzenden Minigolfplatz in der Hermannstraße 19c auszeichnet.

Im vergangenen Winter war bereits alles für die „Eiszeit“ vorbereitet, als den Veranstaltern das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung machte. Nur Kühlungsborner Schüler durften auf dem Eis laufen. Jetzt sollen auch alle anderen in diesen Genuss kommen.

Spezielle Aktionen zu Halloween und Advent

Für den 30. Oktober planen die Veranstalter eine Halloween-Party. „Wir werden es hier gruselig gestalten“, verspricht Nadine Trost. Außerdem wird ab 18 Uhr ein DJ auflegen. An den Adventssonntagen soll in der Halle Weihnachtsmusik erklingen, es wird passende Deko, frische Waffeln und Apfelstrudel geben. „So können die Familien ihren Sonntag bei uns genießen“, sagt die Hallen-Managerin. Erster Advent ist am 28. November.

Schlittschuhe ausleihen und schleifen lassen

Geöffnet ist die Halle dienstags bis donnerstags von 14 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Am Montag ist Ruhetag. Zwischendurch muss das Eis, je nachdem wie stark es beansprucht wird, mithilfe einer Eismaschine regelmäßig aufbereitet werden. „Die Gäste müssen sich also zwischendurch immer mal auf kurze Pausen einstellen“, so Nadine Trost.

Wer möchte, kann seine eigenen Schlittschuhe mitbringen und für sieben Euro in der Halle schleifen lassen. „Man gibt sie hier ab und kann sie am nächsten Tag wieder abholen“, erläutert Nadine Trost. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sie vor Ort gegen eine Gebühr von vier Euro ausleihen.

Ermäßigungen für Familien

Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren vier Euro und für Jugendliche (13 bis 17 Jahre) fünf Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, für Familien gibt es Ermäßigungen.

Auch Minigolfplatz bleibt geöffnet

Besucher müssen sich über die Luca-App anmelden, dafür muss aktuell auf dem Eis und in der Gastronomie keine Maske getragen werden. Auch auf dem Abenteuer-Minigolfplatz ist das nicht erforderlich. Er bleibt weiterhin geöffnet. Gespielt werden kann täglich von 11 bis 19 Uhr, die letzte Runde beginnt um 17.30 sUhr.

Von Cora Meyer