Schmadebeck: Jubiläums-Dorfrock auf 2022 verschoben

Schmadebeck

Unter einem „Fühlt-sich-traurig“-Emoji veröffentlichte „Dorfrock Schmadebeck“ an diesem Mittwoch auf seiner Facebook-Seite folgende Erklärung:

„Liebe Freunde des Dorfrocks, unter den bekannten Auflagen und Bedingungen, aufgrund der Corona-Pandemie, ist es uns nicht möglich unseren XXV. Dorfrock am 2. Juli 2021 zu organisieren und mit einer hohen Qualität durchzuführen. Wir bitten um Verständnis, da diese Entscheidung auch uns sehr, sehr schwer gefallen ist.“

Es sei einfach so, dass bereits jetzt während des Lockdowns die Zeit zu knapp sei, in die Werbung zu gehen, die Banner drucken zu lassen und den Kartenvorverkauf zu starten, sagt dazu der Initiator des Ganzen, Rüdiger Kropp, der OZ. „Hinzu kommt, dass wir 18 Hotelzimmer bräuchten und kein Hotel haben, das uns jetzt so eine Buchung bestätigen kann – deswegen ist es auch in diesem Jahr so, dass wir den Jubiläums-Dorfrock nicht stattfinden lassen können.“

Rockbands stehen in der Warteschleife

Bereits vom letzten Jahr, als Corona auch alles vermasselte, standen dafür die Ostrockband „Pankow“, die professionelle Rolling-Stones-Coverband „Starfucker“ und „Pangea“ – „eine sehr gute Beatles-Revival-Band“, wie Rüdiger Kropp betont – in der Warteschleife. Jede der beiden letzteren Gruppen, die mit ihrer Musik quasi zu den Anfängen des Rocks zurückgehen, hätte im Austausch einen Block von 30, 40 Minuten spielen können: „Das wäre ein schöner Höhepunkt geworden zu unserem 25-Jährigen.“ Ein solches Jubiläum solle auf alle Fälle ein schönes Fest sein und nicht unter Auflagen und solchen Bedingungen stattfinden, ergänzt der Dorfrock-Mitbegründer und Vorsitzende des organisierenden Schmadebecker Vereins mit dem Namen „Land-Projekt-Gemeinschaft“ (L.P.G.).

Bis zum 18. April hätten sie noch auf eine ursprünglich avisierte Entscheidung zu Veranstaltungsmöglichkeiten gewartet, doch die blieb aus und letztlich verstünden das auch die betroffenen Bands: „Wir würden die Verträge dann noch einmal um ein Jahr verlängern.“

Um den Zusammenhalt des L.P.G.-Vereins macht sich der 65-Jährige keine Sorgen und sagt: „Wenn es dann los geht, sind die Leute auch wieder bereit, mitzumachen.“

Fans halten Kultfestival die Treue

Das trifft offensichtlich auch auf die vielen Freunde des Dorfrocks zu, die bereits im vergangenen Jahr in ihren Reaktionen Treue versprachen und auch, wie ein Fanclub aus Wittstock, sich per Telefon auf dem Laufenden halten.

„Schade, aber hoffe, es geht 2022 weiter. Wir wollen auch nochmal“, schreibt jetzt der Sänger und Schlagzeuger Olaf Brenke von der Nord-Rock-Band auf der Dorfrock-Facebookseite. Und der Gitarrist dieser Rockmusiker aus Bad Doberan und Umgebung, Andreas Behlendorf, begründet der OZ diesen Band-Wunsch: „2019 waren wir eigentlich nur die Vorgruppe – sozusagen die ,Schülerband’ – vor dem Haupt-Act, den Söhnen der Renft-Combo. Doch wir haben den Laden da ziemlich gut gerockt. Das macht ja auch für uns Laune, geile Bühne, geiles Gelände und ein Haufen Zuschauer. Die Leute sind aus dem Zelt gekommen und waren angetan von unseren ganzen alten Klassikrocksachen. Auch jetzt merkt man doch, dass die Leute darauf wieder ein bisschen mehr abfahren.“ Als Band, die es seit 15 Jahren gibt, kommen die Musiker derzeit wegen Corona gar nicht zusammen, erzählt Andreas Behlendorf (49) weiter. Er übt jetzt zu Hause: „Man muss ja seinen Weg finden.“

Auch Kröpeliner Reitergottesdienst im Mai fällt aus

Für Rüdiger Kropp führt seiner sicher zum 25. Dorfrock: „Da haben wir uns doch drauf gefreut, auch weil wir immer von Jahr zu Jahr durchgehalten haben, bei allen möglichen Problemen. Seien es die Wetterlagen gewesen, oder dass ein Anruf kam, dass der Transporter der technischen Anlagen kaputt gegangen ist.“ Zwei Stunden vorm Beginn eines „Stahlzeit“-Konzerts im Jahr 2010 hatte gar das Rostocker Ordnungsamt gefordert, dass alle Bühnenholzplatten noch einmal abgebaut werden müssten. 2015 war der Schlagzeuger von City plötzlich erkrankt und es drohte eine Konzertabsage, es sei denn, Bühne und Soundtechnik wären schon einen Tag vorher voll einsatzbereit, damit der „Ersatz-Drummer“ eingetrommelt werden könne: „Auch diesen Aufreger haben wir letztlich gemeistert“, sagt Rüdiger Kropp stolz und macht deutlich, dass der Dorfrock sich auch von einem Virus nicht unterkriegen lässt. Gleiches soll für den Reitergottesdienst gelten, den der Schmadebecker Pferdefreund vor acht Jahren auf den Weg brachte: Am 8. Mai findet zwar keiner statt, aber aufgeschoben, muss ja bekanntlich nicht für alle Zeit aufgehoben sein.

Von Thomas Hoppe