Schmadebeck

Karat, die Puhdys oder City – sie alle sind schon beim Dorfrock in Schmadebeck bei Kröpelin aufgetreten. In diesem Jahr findet die Open-Air-Rockveranstaltung zum 25. Mal statt. Mit dabei am 1. Juli: die Ostrock-Kultband Pankow. „Schmadebeck wird das einzige Open Air im Nordosten mit ihnen sein“, sagt Rüdiger Kropp, Vorsitzender der Land-Projekt-Gemeinschaft „Hügelland“, die den Dorfrock organisiert.

25 Jahre Dorfrock. „Wir sind stolz, dass wir so lange durchgehalten haben“, sagt Rüdiger Kropp. Seit dem Jahr 2000 besteht der Verein. Bereits 1996 wurde mit den jährlichen Dorfrock-Festivals in Schmadebeck begonnen.

Die Musiker der Band Pankow, Andreas „Kulle“ Dziuk (l-r), Andre Herzberg, Andre Drechsler, Jürgen Ehle und Stefan Dohanetz. Sie treten am 1. Juli in Schmadebeck auf. Quelle: Britta Pedersen/ dpa

Am 1. Juli geht es um 19 Uhr mit der Band Pankow los, „die gleichzeitig ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum bei uns feiern wird“, so Kropp. „Anschließend kommen alle Fans der Musik von den Stones sowie den Beatles voll auf ihre Kosten. Abwechselnd treten die Rolling-Stones-Tributeband Starfucker mit Rockhaussänger Mike Kilian und The Beatles Revival Band Pangea auf“, macht Rüdiger Kropp neugierig. „Das Besondere ist, das sie sich abwechseln und in 30-Minuten-Blöcken Hits von den Stones und Beatles auf die Bühne bringen.“

Vorverkauf beginnt jetzt

„Wichtig ist jetzt, dass der Vorverkauf beginnt“, macht Kropp klar. „30 Euro für drei sehr gute Bands ist ein guter Preis.“ Die Karten können an der Nordöltankstelle in Kröpelin, im Presseshop Schwede, Severinstraße 14, in Bad Doberan und bei Ulrike Winkhaus im Blumenladen Sonnenblume in Satow, Alte Gärtnerei 2, erworben werden. Wer Karten bestellen möchte, kann das auch über: rue-kropp@t-online.de oder per Whatsapp unter 0172 / 90 74 213. Die Karten werden den Käufern zugeschickt.

Höhepunkt des Dorfrocks war Renft

Höhepunkt in 25 Jahren Ostrock-Geschehen waren für Rüdiger Kropp die ersten Konzerte mit Renft. „Aber im Grunde haben alle Bands überzeugt. Bis auf die Puhdys. Sie nur mit Mängeln.“ Zu viel Playback sei dabei gewesen.

In den 25 Jahren machte das Dorfrock-Team alle Wetterkapriolen mit. „Trotzdem sind die Leute geblieben, wurden die Konzerte durchgeführt. Ich erinnere mich vor allem daran, als Lift und Starfucker 2003 im Dauerregen spielten.“

Außergewöhnlich war für ihn der Auftritt der Rammsteinband „Stahlzeit“, weil sie immer mit Pyrotechnik arbeiten. „Als wir schon beim Soundcheck waren, musste der Holzboden der Bühne wieder abgebaut werden, weil eine Sicherheitskontrolle aus Rostock kam.“

Rüdiger Kropp kann sich an alle Konzerte noch gut erinnern: „Beim 20. Dorfrock 2015 hatten wir City und Monokel hier. Drei Tage vor dem Konzert erfuhren wir, dass der Drummer Klaus Selmke von City krank wurde und nicht kommt.“ Das Konzert abzusagen kam nicht infrage. „So holte sich City den Drummer und Sohn von Gogo, Nicolaj Gogow. Es war sicher nicht so einfach für ihn, sich so schnell einzuspielen.“

Zahlreiche Kontakte für das Ostrockmuseum

Aber solche Sachen passieren eben, findet er. Dank des Ostrocks kamen zahlreiche Kontakte zustande, die halfen das Ostrockmuseum in Kröpelin aufzubauen. „Wenn alles klappt, wollen wir zum 25. Jubiläum eine Ausstellung über die Band City und deren Geschichte präsentieren“, lässt der 66-Jährige schon mal wissen.

Bands hautnah am 2. Juli im Museum

„Am 2. Juli um 10.30 Uhr werden die Bands nach dem Jubiläumskonzert das Ostrockmuseum besuchen und auch etwas dafür mitbringen. Alle Interessierten können natürlich dabei sein.“

Das Museum befindet sich mit in der Stadtbibliothek und wird immer weiter ausgebaut. Viele DDR-Musikergrößen wie Karat schauten dort schon vorbei. Es ist jedoch nicht nur ein wehmütiger Blick in alte Zeiten. Etliche Schüler lernen darin schon DDR-Geschichte. Schallplatten auflegen inklusive.

Bei Rockgrößen wie Karat, Puhdys und Torfrock kamen um die 2000 Zuhörer und mehr. Zum diesjährigen Jubiläum hoffen die Veranstalter ebenfalls auf sehr viele Ostrock-Fans.

Gedenkraketen für die, die nicht mehr unter uns sind

Auch diesmal wird es zum Dorfrock ein paar Minuten des Nachdenkens geben. „Wie immer wollen wir zu Ehren derjenigen Musiker, die einmal auf unserer Rockbühne standen und die nicht mehr unter uns sind, traditionell jeweils eine Gedenkrakete abschießen“, so Kropp. „Leider sind es mittlerweile viel zu viele, die gingen“, sagt er nachdenklich.

Erhalt des Dorfrocks hängt auch von Stadt und Fans ab

Wie lange der Dorfrock noch durchgeführt werden kann, hängt vom Erhalt des gesamten Geländes durch die Stadt Kröpelin und auch am Interesse an solchen Events unter freien Himmel ab – egal welches Wetter vorherrscht. Denn rechnen muss sich das Ganze. Die Musiker selbst, Unterkunft und anderes, alles muss bezahlt werden.

„Wir werden alles tun, um mit den Musikern und den vielen Dorfrock-Fans auch in diesem Jahr wieder ein Festival in einer familiären Atmosphäre und ohne Kommerz feiern zu können“, sagt Rüdiger Kropp mit Nachdruck.

Von Sabine Hügelland