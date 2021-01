Rostock

Endlich richtig Winter in MV: Der Nordosten bibbert – und freut sich über den ersten richtigen Schnee in diesem Jahr. In weiten Teilen des Landes sind über Nacht um die fünf Zentimeter der weißen Pracht gefallen. Die gute Nachricht: Trotz des Wintereinbruchs meldet die Polizei: „Alles ruhig auf den Straßen.“ Unfälle gab es trotz der Glätte nur wenige.

Winterspaß am Münster in Bad Doberan: Am alten Wirtschaftsgebäude des Klosters wird seit dem frühen Sonnabendmorgen gerodelt. Quelle: Andreas Meyer

Anzeige

So ist die Lage auf den Straßen

Auf der A19 bei Linstow knallte am frühen Sonnabendmorgen ein Kleintransporter auf der schneebedeckten Autobahn in die Leitplanke. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der 50 Jahre alte Fahrer mit „nicht angepasster“ Geschwindigkeit unterwegs, zwischen den Anschlussstellen Waren und Röbel geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern und verlor die Kontrolle. Der Mann blieb unverletzt, den Schaden gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an.

Ansonsten gab es „keine Auffälligkeiten“ auf den Straßen im Westen des Landes, heißt es aus der Leitstelle des Polizeipräsidiums in Rostock. „Vielleicht haben wir Glück gehabt, dass der Schnee zum Wochenende kam – wenn eh weniger Verkehr unterwegs ist“, so ein Sprecher. „Bis Montag haben sich die Autofahrer auf die Witterung eingestellt.“

Auch das Präsidium in Neubrandenburg meldet nur kleinere Unfälle: Auf der A20 zum Beispiel und auch auf der B104 zwischen Neubrandenburg und Stavenhagen. Dort stießen zwei Autos zusammen, ein Wagen landete im Straßengraben. Eine Person wurde leicht verletzt. „Die meisten Straßen im östlichen Landesteil sind gut geräumt und gestreut“, so ein Polizeisprecher.

Das sagen die Kinder

Vor allem Familie zieht es bei dem Schnee ins Freie: Die „Berge“ am ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Bad Doberans wurden schon am Morgen in Rodel-Strecken verwandelt. „Unsere Kinder konnten heute gar nicht schnell genug raus“, erzählt Familienvater Sebastian (42). „Schnee ist doch super-klasse“, freut sich seine Tochter Tabea (8).

Winterspaß am Münster in Bad Doberan: Am alten Wirtschaftsgebäude des Klosters wird seit dem frühen Sonnabendmorgen gerodelt. Quelle: Andreas Meyer

Mit Mama Anne-Katrin (37) und den Geschwistern Maximilian (11), Theodor (1) und Svenja (4) ging es auch für Tabea zum Rodel. „Papa hat noch die Kufen entrostet – damit wir schneller sind.“

Auch die Eltern sind glücklich über das Wetter. „Die Kinder sind ja seit fast einem Jahr – mit kleinen Unterbrechungen – zu Hause. Natürlich freuen die sich über den Schnee. Endlich mal was zu tun: Rodeln, Schneemänner bauen, Schneeballschlachten. Was anderes kann man ja seit Monaten nicht mehr mit den Kleinen machen“, so Papa Sebastian.

Und bleibt es so kalt?

Der Schnee ist gekommen, um zu bleiben. Laut dem Deutschen Wetterdienst zieht das Schneetief zwar nach Polen weiter, es folgt aber kalte, trockene Luft aus dem Nordwesten. Die Temperaturen bleiben bis mindestens Dienstag noch richtig kühl: In der Nacht zum Sonntag kann das Thermometer in MV im Binnenland auf neun Grad unter Null sinken. Neuschnee soll es aber nur noch vereinzelt geben – am Sonntag an der Vorpommerschen Küste, am Dienstag landesweit.

Von Andreas Meyer