Bad Doberan

Für die DRK-Schnelltestzentren in Bad Doberan, Kühlungsborn, Satow und Sanitz ist ab Samstag, 16 Uhr eine Online-Anmeldung möglich. Über die Internetseite www.testzentren-mv.de können Termine gebucht werden. „Es sind zwar weiterhin auch Schnelltests ohne Termin möglich“, sagt Susann Wieland, Vorstand beim DRK-Kreisverband Bad Doberan.

„Aber vorrangig sollten die Menschen bitte auf die Terminbuchung zurückgreifen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.“ Darüber hinaus werde es vor den Testzentren auch Aufsteller geben, auf denen sich unter anderem ein QR-Code befindet, so Wieland: „Mit diesem Code kann man sich bei Bedarf auch noch per Smartphone vor Ort einen Termin buchen.“

Dieser QR-Code führt auf die Internetseite für Online-Terminbuchungen. Quelle: DRK

Das Testzentrum in Bad Doberan ist in der Mehrzweckhalle am Verbindungsweg montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr geöffnet. In Satow wird in der alten Feuerwehr (Kröpeliner Straße 1) montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr getestet. Die Gemeinde Sanitz hat dem Landkreis Rostock das Sportler- und Vereinsheim an der Niekrenzer Straße 24 a in Groß Lüsewitz zur Verfügung gestellt. Dieses Testzentrum ist montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet.

In Kühlungsborn öffnet darüber hinaus am kommenden Dienstag ein Schnelltest-Drive-In am Grünen Weg.

Von Anja Levien, Lennart Plottke