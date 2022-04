Kühlungsborn

Etwas selbst erschaffen. Basteln, schrauben, sägen – Kreativkurse sind sehr beliebt. In Kühlungsborn bietet der Holzkünstler KD Meyer schon seit vielen Jahren Kurse im Schnitzen an. Dabei lassen sich besonders viele Frauen auf das Handwerk ein, stellte er fest. „Vielleicht sind sie kreativer“, sagt Meyer. Viele Familien lockt das Angebot ebenfalls, um ein schönes Urlaubssouvenir unter fachlicher Anleitung herzustellen. Sieben- bis 83-Jährige nutzten bereits das Angebot in seiner Holzwerkstatt.

Anmeldungen erwünscht

Für alle Kurse gilt eine vorherige Anmeldung: www.kd-holzkunst.de, Tel.: 0174 / 966 50 84. Die Schnupperkurse finden jeweils mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr in der Hermann-Häcker-Straße 30 statt. Die Schnitzereien entstehen nach verschiedenen Vorlagen des Künstlers selbst oder nach den eigenen Ideen der Teilnehmer. „Zum Beispiel Fische, Seesterne, Besteckteile verschiedenster Formen, Anker, viel Maritimes“, sagt Meyer. „Das passt zur Ostsee.“ Es ist auch möglich für diejenigen, die nicht bloß einen Tag lang daran arbeiten wollen, mehrere Schnupperkurse zu buchen, um am Ende ein größeres Werk mit nach Hause nehmen zu können. „Es gibt aber auch Tages- und Mehrtageskurse.“

„Die meisten Teilnehmer sammelten mit gestalterischer Arbeit bisher keinerlei Erfahrungen“, sagt er. Beitel und Klöpfen, Bildhauerwerkzeuge kommen zum Einsatz, um das Holz in die gedachte Form zu bringen. „Es gibt zwar Teilnehmer, die einen Kettensägeschein haben. Aber Schnitzen und Brennholzschneiden ist ein großer Unterschied“, so Meyer. „Wenn man das nicht beherrscht, ist das Risiko einfach zu groß“, gibt er zu bedenken. Wenn was zum Schneiden anfällt, mache ich das selbst.“

Meditativ entspannen durch Holzarbeit

Die Teilnehmer sollen vor allem durch handwerkliche Tätigkeit mit ihrem Werk sozusagen eins werden, ist sein Wunsch. „Mit dem Sägen ist man schnell über den Punkt und hat zu viel Material weggenommen.“ Von Hand ist Stich für Stich besser einschätzbar. „Das ist auch meditativer“, sagt Meyer. „Mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich mache die Kurse wirklich gern.“

Im Haus des Gastes werden Töpfern, Bemalen von Ton sowie Bernsteinschleifen angeboten. Quelle: Sabine Hügelland

Im Haus des Gastes wird getöpfert

Janine Pupke und Claudia Motschmann arbeiten in der Kreativwerkstatt in der Villa Laetitia, dem Haus des Gastes sowie in der Touristik, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn. Unter ihren fachlichen Anleitungen sind Kurse zum Töpfern, das Bemalen von Keramiken und sogar Bernsteinschleifen buchbar. Jeweils montags bis donnerstags in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr in der Ostseeallee 19.

Kursteilnehmer können ihr eigenes Design mit Glasuren verschönern. Stempeln, malen, Siebdruck und viele andere Techniken sind dafür möglich. „Keine Angst, auch für diejenigen die nicht malen können“, sagt Janine Pupke. „Wir haben Stempel, Siebdruckschablonen und malen auch vor, wenn es gewünscht wird.“

Keramik zu bemalen ist sehr beliebt

„Das Schöne ist, jeder hat sofort ein Ergebnis beim Bemalen. Alle sind so happy“, sagt Janine Pupke. „Beim Töpfern geht das nicht, weil die Arbeiten ja noch zweimal gebrannt werden müssen. Wir bemalen sie dann in den Wunschfarben und schicken sie den Teilnehmern nach Hause. Denn meistens sind die Gäste dann wieder hier weg.“ Es ist ein Stück Urlaub, das sie nach Hause bekommen. Infos gibt’s telefonisch unter 038 293/ 84 977. oder auf www.kuehlungsborn.de.

Das Gold des Meeres bearbeiten

Bernsteinschleifen wird ebenfalls von montags bis donnerstags angeboten, dann aber ab 13 Uhr. „Vorkenntnisse sind bei den Kursen nicht nötig. Sie werden unter Anleitung durchgeführt“, sagt sie. Die Teilnehmer lernen das Schleifen von Naturbernstein per Hand und entlocken ihm seinen natürlichen Glanz. Es entstehen Ketten, Schlüsselanhänger oder Handschmeichler. Eine Anmeldung für alle Kurse ist erforderlich.

Angelika Negnal macht weiter. Bei ihr im Haus Rolle kann unter anderem Gefilzt werden. Auch bietet sie Basteln zum Thema Jahreszeiten an. Quelle: Sabine Hügelland

Im Haus Rolle Filzen und Traumfänger basteln

Im Haus Rolle, Ostseeallee 18, gleich nebenan bietet Angelika Negnal Kurse zum Mitmachen für Kinder und Erwachsene an. Angeboten werden Filzen, Stoffdruck, Steine bemalen, Seidenmalerei, Traumfänger und Serviettentechnik. Zwei bis vier Kurse möchte Angelika Negnal, die jetzt als Minijobberin bei der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH in Kühlungsborn angestellt ist, in der Woche geben. Die Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben. Interessierte können sich telefonisch unter 0172 / 310 54 19 melden, Informationen gibt es auch auf www.kreativ-werkstatt-kühlungsborn.de.

Von Sabine Hügelland