Rerik

Ob Sommer oder Winter, Lockdown oder nicht: Die Landschaft in der Region zwischen Bad Doberan und Rerik verliert nie ihren Reiz. An einigen Punkten ist die Aussicht besonders schön und der Blick kann besonders weit schweifen. Eine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor.

Der Schmiedeberg in Rerik

Vom Schmiedeberg in Rerik aus blickt man quasi frontal auf den Wustrower Hals. Links wölbt sich das Salzhaff, rechts die Ostsee, im Hintergrund erhebt sich am Hang die Stadt. Befestigte Treppenstufen aus Sand führen von der Seebrücke aus zu einer kleinen Aussichtsplattform.

Ausblick vom Schmiedeberg in Rerik auf die Halbinsel Wustrow. Quelle: Anja Levien

Der Berg ist ein Überbleibsel eines alten slawischen Burgwalls aus dem achten Jahrhundert und neben Kap Arkona der einzige bekannte Ort an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Spaziergänger können fast direkt bis zum Fuß der Treppe fahren. Auf dem Wustrower Hals gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz für Autos sowie Fahrradständer entlang der Dünenstraße.

Der Leuchtturm in Bastorf

Eine schöne Aussicht auf das Ostseebad Kühlungsborn sowie angrenzende Felder und die nahe Ostsee genießen Ausflügler vom Bastorfer Signalberg aus. Bis zur Seebrücke sind es Luftlinie vier Kilometer. An guten Tagen reicht der Blick bis Fehmarn, an besonders guten sogar bis zur Fehmarnsundbrücke. Im Osten sind der Kühlturm des Kohlekraftwerks von Rostock, die Warnemünder Werft und das Hotel Neptun auszumachen und dahinter, wenn auch nur schemenhaft, die Ausläufer von Fischland und Darß.

Der Berg an sich ist 78,8 Meter hoch. Noch etwas weiter nach oben geht es, wenn der Leuchtturm Buk geöffnet ist, der dort steht. Er ist 20,80 Meter hoch, aus rotbraunen Backsteinen gemauert und steht unter Denkmalschutz. Am Fuß des Turms gibt es ein Café, das derzeit natürlich geschlossen ist. Hier stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Mehr davon befinden sich ein Stück unterhalb des Hügels, einen kurzen Fußmarsch entfernt.

Der Leuchtturm ist seit dem 1. Dezember 1878 in Betrieb und auch ohne direkte menschliche Betreuung noch heute ein aktives Seezeichen.

Der Holm und die Kühlung

Weit blicken kann man auch vom Holm aus, dem Nordrand der Kühlung südlich von Kühlungsborn. Der teilweise bewaldete Höhenzug zwischen Schloßstraße und Landesstraße 12 ist bis zu 129,8 Meter hoch. Auch von der Schloßstraße selbst aus, in Höhe des Institutes für Atmosphärenforschung kurz vor dem Ortsausgang von Kühlungsborn in Richtung Kröpelin, gibt es Weitblick pur – über den Golfplatz in Wittenbeck und die angrenzenden Felder auf die weite Ostsee.

Das Institut für Atmosphärenphysik liegt am Hang in der Kühlung. Quelle: Rolf Barkhorn

Die Kühlung ist ein überwiegend aus Mischwald bestehender, einige hundert Hektar großer Forst. Sie gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Urlauber und Einheimischen. Das Erholungsgebiet verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Wanderwegen, Hinweisschildern und Rastplätzen.

Der Wasserturm in Bad Doberan

Eine gute Aussicht auf die Stadt Bad Doberan bietet sich vom Tempelberg aus. Er ist 43 Meter hoch. Im Jahr 1927 wurde auf dem Tempelberg ein 22 Meter hoher Wasserturm aus massivem Backstein gebaut. Auf dem Tempelberg, der direkt an den Wald angrenzt, befindet sich auch das Café-Restaurant Villa Weitsicht.

Die Aussicht vom Wasserturm in Bad Doberan. Quelle: Ilse Mühlbach

Eine Treppe führt nahe des Maxim-Gorki-Platzes hoch auf den Tempelberg. Allerdings ist die Anlage in einem baulich schlechten Zustand. Die Stadtvertretung von Bad Doberan beschloss jüngst, dass die Treppenstufen, Podeste, Geländer, Beleuchtung und Entwässerung erneuert werden sollen.

Von Cora Meyer