Rostock

Frühstück im Bett, ein Blumenstrauß oder ein romantisches Candle-Light-Dinner – am Valentinstag zeigen sich Paare besonders gern ihre Liebe. Denn der 14. Februar ist der Tag der Liebe und der Liebenden. Aus diesem Anlass sucht die OSTSEE-ZEITUNG die schönste Liebesgeschichte aus Mecklenburg-Vorpommern.

Paare und Verliebte können dafür ihr schönstes Pärchenfoto mit einem kurzen persönlichen Text einschicken. Schreiben Sie uns gerne dazu, warum Sie ein besonderes Paar sind, was Sie an Ihrem Partner besonders toll finden oder erzählen Sie eine Anekdote aus Ihrer Beziehung. Mit dem Foto nehmen Sie an der Wahl zur „schönsten Liebesgeschichte in MV“ teil.

Dinner im Kurhaus Warnemünde gewinnen

Die Fotos können einfach hier über das Foto-Formular der OZ hochgeladen und beschriftet werden. Tragen Sie in die Überschrift das Stichwort Valentinstag ein. Einsendeschluss ist Sonntag, der 7. Februar. Im Anschluss können OZ-Abonnenten in einer Online-Umfrage vom 8. bis zum 14. Februar über das schönste Pärchenfoto abstimmen.

Das Paar mit den meisten Stimmen erhält einen Dinner Gutschein im Wert von 100 Euro für das Kurhaus in Warnemünde. Auch die Teilnehmer der Umfrage haben wieder die Chance etwas zu gewinnen. Die Gewinner werden am 15. Februar sowohl online als auch in der Zeitung bekannt gegeben.

Aktion #oz_lieblingsmensch

Zudem suchen wir ab dem 11. Februar auf Instagram ebenfalls das schönste Pärchenfoto. Posten Sie dafür einfach Ihr Bild unter dem Hashtag #oz_lieblingsmensch. Unter allen Bildern verlost die OZ ebenfalls tolle Preise.

Von OZ