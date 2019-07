Hafen Rerik: Zwischen Haff und Meer

Rerik

Direkt neben dem Fischereianleger liegt der Haffanleger der Stadt Rerik. Dort legen etwa 100 Motor- und Segelboote in der Saison an. Von insgesamt 30 Liegeplätzen sind sieben für Besucher vorgesehen. Neben dem Haffanleger hat der Seglerverein Alt Gaarz seine Stege. Hier gibt es etwa 110 Liegeplätze für Clubmitglieder und 30 Gästeplätze. Der Verein bietet Toilette, Dusche, Wasser, Steckdosen und kostenloses WLAN auf den Stegen sowie Grillplatz, Slip- und Mastenkran. Auch am Haffanleger ist eine kostenfreie Slipanlage vorhanden. Zum Bootshafen gehören auch zwei private Stege.

Auf dem angrenzenden Haffplatz gibt es zahlreiche Restaurants und kleine Geschäfte. Auch in die Innenstadt, wo es weitere Gastronomie und einen Supermarkt gibt, ist es nicht weit. Das Salzhaff, in dem der Hafen liegt, ist durch den Wustrower Hals von der Ostsee getrennt. Er ist nur gut 140 Meter breit. Auf der anderen Seite liegt der Strand von Rerik. „Um vom Meer nach Rerik zu gelangen, müssen Segler den Weg durch das Salzhaff auf sich nehmen, statt einfach irgendwo entlang der Küste festzumachen“, sagt Stefanie Quaas von der Kurverwaltung. Dort müssen sich die Segler anmelden. „Wer hier anlegt, der tut das bewusst.“

Cora Meyer