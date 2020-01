Schreibender Tischlermeister ist tot

Kröpelin

Am vergangenen Sonntag ist der bekannte Kröpeliner Tischlermeister und Buchautor Wilfried Stern einer schweren Krankheit erlegen. Im Beisein seiner Familie ist der 80-Jährige im Krankenhaus Bad Doberan friedlich eingeschlafen, nachdem sich die Angehörigen verabschiedet hatten, wie es aus dem Familienkreis heißt.

Wilfried Stern hinterlässt seine Frau, vier Kinder und sechs Enkel.

Der 1939 geborene Neustrelitzer war seit 1944 in Kröpelin aufgewachsen, wurde mit 21 Jahren der jüngste Meister im damaligen Bezirk Rostock und machte im Fernstudium seinen Diplom-Ingenieur bevor er 1973 den Tischlerei-Betrieb seines Vaters Willy übernahm.

Tischlerei Stern beim Aufbau von Großbetrieben dabei

Wilfried Stern setzte mit seinem Kröpeliner Handwerksbetrieb, in dem zehn Mann arbeiteten, unter anderem Spuren beim Aufbau des Kernkraftwerkes Nord in Lubmin, im Hafen Mukran auf Rügen, im Düngemittelwerk Poppendorf, in Rostocks Seehafen, auf den Werften an der Ostseeküste, in Schulen, Turnhallen, dreizehn Postämtern sowie im Festsaal der Kreisverwaltung.

Nach der „Wende“ hatte er sogar bis zu 30 Beschäftigte, baute an Containerschiffen und einer Fähre mit. Doch während er von 1973 bis 1990 nur er einen Verlust von 100 Mark hätte verbuchen müssen, seien es dann Hunderttausende geworden, wie er erzählte.

Als er im Jahr 1999 auf Arbeit aus drei Metern Höhe mit seinem Rücken auf Beton geknallt war, Brüche am Schädel, an der Hüfte und der Wirbelsäule überstanden hatte, änderte sich sein Verhältnis zu Geld, Hab und Gut: „Hauptsach du lewst!“, sagte er später zur OZ.

Acht Bücher über Geschichte, Politik und Persönliches

In acht Büchern – so war es sein erklärter Plan bis zum 80. Geburtstag gewesen – ließ Wilfried Stern seine Erlebnisse einfließen, mal mehr, mal weniger. So finden sich dort auch Reflexionen über die Zeit des Firmenchefs als langjähriges Mitglied der DDR-Blockpartei NDPD (seit 1965) oder im Kreistag von Bad Doberan, wie auch aus der Volkskammer in deren Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft und Verkehr er seit 1987 mitarbeitete.

Und er hatte noch ein Buch im Laufen, sagt seine Frau Barbara – im Verlag ist es unter dem Thema „Klassentreffen“ avisiert. Noch weiß niemand, wie weit das Werk schon gediehen ist.

In seinem achten Buch, im Sommer 2019 erschienen, heißt es im allerletzten Satz: „Nur ein friedliches Miteinander ist für die weitere Entwicklung in Frieden und Freiheit in Europa ausschlaggebend“ – Auch das war ihm wichtig.

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 24. Januar, um 11 Uhr in der Friedhofskapelle in Kröpelin statt. Im Anschluss daran erfolgt die Beisetzung.

Von Thomas Hoppe