Pepelow/Güstrow

Weder Rota-, Adeno- noch Noro-Viren sollen für starken Durchfall und Erbrechen bei fünfzehn Schülern aus Rheinland-Pfalz verantwortlich sein, die in einer Pepelower Ferienanlage zu Gast waren. Das ergaben nach Informationen des Landkreises Rostock die bisherigen Untersuchungen von Patientenproben. Diese hatte das Gesundheitsamt entnehmen lassen, nachdem am frühen Dienstagmorgen in der betreffenden Ferienanlage Virus-Alarm ausgelöst worden war. Immer mehr Schülern der 29-köpfigen Reisegruppe aus Trier war im Laufe des Vorabends und der Nacht schlecht geworden. Von den sechs Jugendlichen, die darauf in Krankenhäuser gebracht werden mussten, konnten gestern drei entlassen werden. „Drei weitere müssen noch zur weiteren Beobachtung in den Krankenhäusern bleiben“, sagte Landkreissprecher Michael Fengler. Gestern war zu den bereits gemeldeten vierzehn erkrankten Jugendlichen ein weiterer, aber nicht so schwerer Krankheitsfall dazu gekommen. Wie vom Kreis weiter mitgeteilt wurde, seien bei den Lebensmittelkontrollen in zwei Pepelower Objekten keine Auffälligkeiten festgestellt worden: „Das macht eine lebensmittelbedingte Erkrankung mit Ursprung in Pepelow höchst unwahrscheinlich.“

Eine weitere Untersuchung der Proben vom Gesundheitsamt dauert an. Zudem wolle das Amt mögliche Ansteckungswege noch rekonstruieren. th/st

Thomas Hoppe/Stefan Tretropp