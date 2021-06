Der Kreisanglerverband im Landkreis Rostock hat junge und erfahrene Angler am See in Groß Lüsewitz zusammengebracht. Schüler aus Papendorf und Satow tauschten sich über ihre Erfahrungen aus. Der Landesanglerverband bietet ab kommendem Schuljahr Angelunterricht an Schulen an.