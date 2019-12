Graal-Müritz

Ein Puppenspiel zum Holocaust? Das klingt absurd und doch wagen Schüler der Greenhouse School in Graal-Müritz dieses Experiment. „Weg vom Tritratrallala hin zum Tiefgang“, sagt Kunstlehrer Wanja Tolko, der mit den Jugendlichen das Stück erarbeitet. Es ist Bestandteil eines Schulprojektes im Kampf gegen Rechtsextremismus. „Auch 74 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft in Deutschland und dem Holocaust bleibt es eine Aufgabe der Schule, Ursachen und Vorgänge dieser Zeit mit den Schülern zu thematisieren“, betont Projektleiter und Geschichtslehrer Patrell Kotzian.

2020 Exkursion ins Vernichtungslager Auschwitz

Seit 2018 gibt es das Projektfach „Alltag im Nationalsozialismus“ an der Schule im Ostseeheilbad, und Zehnklässler befassen sich in den Fächern Deutsch, Geschichte, Philosophie und Kunst mit dem Thema. Das darstellende Spiel in Form eines Theaterstückes und eines Puppenspiels nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Das Ziel: „Die Schüler produzieren etwas Vorzeigbares und erlangen unglaubliches Fachwissen zur Thematik“, beschreibt es Kotzian, Klassenlehrer der 10E. Zum Projekt gehört auch eine Exkursion in das Vernichtungslager Auschwitz – Birkenau. „2020 fahren wir schon zum vierten Mal dorthin und erleben die Emotionen, die Betroffenheit der Schüler, die sich zuvor durch den vernetzten Unterricht gut darauf vorbereitet haben.“

„Über verschiedene Kanäle Verständnis schaffen“, das ist auch Kunstlehrer Tolko sehr wichtig. Grundlage des Puppenspiels ist der Comic „Maus“ von Art Spiegelmann. Es ist die Geschichte seines Vaters, eines Auschwitzüberlebenden, und seiner Mutter, die Spiegelmann schwarz-weiß im Stil eines Undergroundcomics erzählt. „Zuerst haben sich die Schüler mit dem Text befasst. Es ist supertraurig“, sagt Tolko, aber der Autor habe den Bruch schon vollzogen, dieses schwierige Thema in eine Kunstform, den Comic, gezogen, der, wie auch das Puppenspiel, eher für lustige, komische Darstellung stehe. Diese Erwartungen würden gestoppt. „Die Schüler sollen in die Lage versetzt werden, historische Probleme über den Comic auf das Puppenspiel zu transferieren“, erklärt der Kunstlehrer. „Es ist ein Experiment, ich hoffe es gelingt.“

Schüler bauen Figuren aus Comic „Maus“ nach

Spiegelmann erzählt die authentische Geschichte als Fabel, mit Juden als Mäuse, Deutschen als Katzen, US-Amerikanern als Hunde, Polen als Schweine, Franzosen als Frösche und Briten als Fische. Plakativ, gut und böse, schwarz und weiß. Tolko greift diese Figuren auf und baut sie aus Pappmaché mit den Schülern nach. „Für die Schüler ist es reizvoll, hinter die Figur zurückzutreten, nicht wie beim Theaterstück auf der Bühne zu stehen.“ Eine weitere Herausforderung: Wie stellt man ein Konzentrationslager dar, wie sieht die Kulisse aus?

Die Vorbereitungen für das Spiel dauern. In verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeiten die 15- und 16-Jährigen Texte, entwickeln Figuren und Kostüme, bauen die Bühne, sorgen für Beleuchtung und Ton und spielen schließlich auch. „Die Lehrer halten sich zurück, geben Struktur, den Rahmen und die technische Anleitung vor“, erläutert Projektleiter Kotzian. Am Ende des Schuljahres werden die Gruppen ihre künstlerischen Ergebnisse im Rahmen von Theaterstücken öffentlich vortragen.

Wissen bleibt hängen und wird nach außen getragen

„Die Schüler sind begeistert, mal anders zu arbeiten“, beobachten die beteiligten Lehrer. Ihr auf diese Weise erlangtes Wissen bleibe hängen, sind sie überzeugt. „Und sie tragen es nach außen, konfrontieren Eltern und Großeltern damit. Sie haben Fragen, wollen Antworten und suchen die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte“, sagt Kotzian. Insofern leiste die Greenhouse School einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung dieses traurigen Kapitels. In einer Zeit, „in der wir gerade in Deutschland eine Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses erleben, mit dem Ziel, einen Schlussstrich unter die Thematisierung der jüngeren deutschen Geschichte zu ziehen“, fasst der Projektleiter zusammen.

