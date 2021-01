Schüler in MV sollen Zeugnisse per Post bekommen – das sorgt für Chaos

Rostock/Schwerin

Eine Woche noch, dann haben die gut 150 000 Schüler in MV es geschafft: Das erste Schulhalbjahr 2020/2021 ist vorbei, die Winterferien beginnen. Doch ob sie dann auch Zeugnisse bekommen, ist offen.

Weil ein Großteil der Jungen und Mädchen aktuell daheim lernt und nicht in die Schulen darf, hat das Land die Schulen aufgefordert, die Zeugnisse zu kopieren und per Post zu verschicken. Was einfach klingt, stellt nun aber Städte und Gemeinden vor enorme Herausforderungen.

So läuft die Zeugnisausgabe

Wie genau die Zwischenzeugnisse verteilt werden sollen, hat Ewald Flacke – Referatsleiter im Schweriner Bildungsministerium – den Schulen im Land am Donnerstag ausführlich mitgeteilt: „Selbstverständlich gilt, dass direkte und zusätzliche Kontakte zur Übergabe der Zeugnisse auf ein Mindestmaß zu beschränken sind“, heißt es darin.

Im Klartext: Schüler der Abschlussklassen an Regional-, Gesamt- und Berufsschulen erhalten ihre Zeugnisse wie gewohnt von den Lehrern. Sie befinden sich nicht im Homeschooling, sondern seit Wochen schon wieder im Präsenzunterricht. Auch die angehenden Abiturienten können ihr Studienbuch direkt in Empfang nehmen. Für Schüler der Klassen 1 bis 6, die nicht von ihren Eltern zu Hause, sondern in der Schule betreut werden, gibt es die „Giftblätter“ in die Hand.

Alle anderen Jungen und Mädchen – die große Mehrheit der 150 000 Schüler – sollen vorerst nur eine Kopie erhalten – verschickt per Post. Die Kosten dafür, auch darauf verweist das Ministerium bereits, haben die Schulträger zu tragen. In der Regeln sind das die Städte, Gemeinden und Landkreise. Immerhin: „Es ist kein Einschreiben erforderlich“, so Flacke. Damit kostet der Versand pro Zeugnis „nur“ 80 Cent bei der Deutschen Post statt 2,20 Euro.

Städte haben gar nicht genügend Umschläge

Im Rostocker Rathaus können die Verantwortlichen über diese Regelung aus Schwerin hingegen nur den Kopf schütteln: Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) geht davon aus, dass allein die städtischen Schulen in den kommenden Tagen mehr als 10 000 Zeugnisse kopieren, in Briefumschläge eintüten, adressieren und versenden müssen. Das sei von Sekretariaten in den Schulen kaum zu leisten, ein enormer Kraftakt. Allein Rostock rechnet mit Portokosten von etlichen Tausend Euro.

„Wie man auf die Idee kommt, dass die Kommunen dafür die Kosten tragen sollen und Hals über Kopf Zehntausende Briefe verschicken, ist mir unklar“, so Bockhahn. „Scheinbar ist es für die Landesregierung überraschend, dass es in der kommenden Woche eine Zeugnisübergabe unter Pandemiebedingungen gibt. Anders kann ich mir das nicht erklären.“

Nach OZ-Informationen ist aber nicht nur der Arbeitsaufwand ein Problem. 10 000 Briefumschläge hat selbst die größte Stadt des Landes nicht auf Lager. Rostock hat bereits vor Jahren nach einer aufwändigen Ausschreibung die Zustellung der Rathauspost an einen privaten Postdienstleister vergeben – und dabei ein Kontingent pro Jahr festgelegt. Gehen nun binnen einer Woche 10 000 Zeugnisbriefe raus, ist das nahezu ausgeschöpft. Rostock müsste den Postversand neu ausschreiben oder den Rest des Jahres auf Briefe verzichten. „Dann verschicken wir halt keine Strafzettel mehr an Falschparker und auch keine Quarantäne-Anordnungen“, heißt es bereits zynisch aus dem Rathaus.

„Land denkt überhaupt nicht digital“

Auch kleinere Städte haben mit der Regelung ein Problem: „Wir haben an unseren städtischen Schulen 1200 Schüler, fast 1000 müssten das Zeugnis per Post bekommen. Das ist für unsere Mitarbeiter nicht leistbar – und ehrlich: Wir wollen das auch gar nicht leisten“, sagt auch Bad Doberans Rathaus-Chef Jochen Arenz. Er verstehe nicht, warum die Zeugnis nicht einfach per E-Mail verschickt werden können: „Das Land beweist erneut, dass es nicht ansatzweise digital denkt. Das sind Maßnahmen aus dem vergangenen Jahrhundert.“

Aus Rostock kommt der Vorschlag: „Man könnte ja auch die Zeugnisse in die Postfächer der Schüler auf der digitalen Lernplattform des Landes hochladen. Das würde sicher gut funktionieren“, sagt Schulsenator Bockhahn. Die persönlichen Postfächer sollen allerdings immer noch nicht funktionieren und nur jede dritte Schule benutzt die Plattform überhaupt.

„Wir fallen nicht in Ohnmacht“

Andere Städte reagieren hingegen entspannter: „Wir haben zwei Grund- und zwei Regionalschulen, zusammen gut 1400 Schüler. Wir kriegen das hin, die Zeugnisse zu verschicken“, sagt Anja Ratzke (CDU), Bürgermeisterin in Bergen auf Rügen. „Wir haben schon Briefumschläge bestellt, alle Schulmitarbeiter helfen in den Sekretariaten mit.“

Eine kleine Spitze nach Schwerin kommt aber auch von ihr: „Wir sind es ja mittlerweile gewohnt, flexibel zu reagieren. Wenn ich jedes Mal in Ohnmacht fallen würde, wenn so was aus Schwerin kommt, wäre ich nur noch ohnmächtig.“

