Broderstorf

Lennard und Hendrikje sind wohlerzogene Kinder. Die beiden 10-Jährigen würden zumindest jetzt nicht sagen, dass sie sich langweilen. Aber sie tun es. Es läuft die 16. Preisverleihung der besten Schülerzeitungen im Land. Lennard und Hendrikje verfolgen die Onlineveranstaltung in einem Klassenraum der Schule an der Carbäk in Broderstorf. Sie tragen ihre Masken und schauen auf eine große Leinwand.

In einer Livestream-Veranstaltung spricht die Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) als Schirmherrin ein Grußwort, zwei Frauen reden zur Bedeutung der Schülerzeitungen. Zeit vergeht. „Die sollen jetzt einfach die Gewinner ansagen“, schlägt Lennard leise vor. Hendrikje nickt. Sie trägt eine Haarspange mit einer roten Blüte.

Im Herbst gab’s die erste „Storchenpost“

Die Spannung ist groß, die zwei Kinder sind ungeduldig vor Aufregung, weil sie zur Redaktion der Schülerzeitung „Die coole Carbäk Storchenpost“ gehören. Sie repräsentieren die Mannschaft, die ihre erste, gut 30 Seiten starke Ausgabe im Herbst des vergangenen Jahres herausbrachte.

„Für die neue Schülerzeitung schreibe ich gerade über unsere Schule. Dass es schon in der 1. Klasse Englischunterricht gibt – das haben nicht viele Schulen“, sagt Lennard. Hendrikje erzählt, dass sie gerade zu Pausenhofspielen schreibt. „Ich wollte das mit der Zeitung mal ausprobieren und dann hat’s Spaß gemacht.“ Besonders das Recherchieren und das Arbeiten im Team findet sie gut.

Zum zweiten Mal schon virtuelle Preisvergabe

Eine zehnköpfige Jury hat die Schülerzeitungen aus MV, die sich für die 11 Haupt- und 14 Sonderpreise sowie einen Förderpreis beworben haben, bewertet. 15 Redaktionen hatten ihre Zeitungen eingereicht. Schon im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung im Netz stattfinden. Damals gab es noch 26 Bewerbungen. Aber das waren andere Zeiten.

Schülerzeitungen in MV Rund 140 Schülerzeitungen gibt es im Nordosten – an Grund-, Regional-, Förder- oder Berufsschulen sowie an Gymnasien. Etwa zehn Prozent erscheinen digital. Das Engagement für Schülerzeitungen trainiert bei den jungen Machern unter anderem Zeitmanagement, Hartnäckigkeit, Kritikfähigkeit und Durchhaltevermögen. Online-Preisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs bei www.jmmv.de Info: www.jmmv.de/schuelerzeitung/

Lennard und Hendrikje rutschen auf ihren Stühlen hin und her. Gerade beginnen Laudatoren mit ihren Reden, die über Videos eingespielt werden. Die ersten Schülerzeitungen werden endlich ausgezeichnet. Insgesamt sind 7000 Euro ausgelobt. Lennard ist Torwart und würde am liebsten mal Manuel Neuer interviewen. Hendrikje trainiert Karate, Jiu Jitsu und ist Hobbyreiterin: „Ich würde gern über die Dressurreiterin Lisa Müller schreiben.“

Dann wird der Newcomer-Preis angekündigt. Die beiden Grundschüler sind hellwach. Sie sind Newcomer, ihre Redaktion hat sich gleich mit ihrer ersten Ausgabe beworben. Es könnte klappen. Dann ist es klar: Die Newcomer-Mannschaft bekommt 200 Euro.

Zwei Frauen flankieren das Projekt

Kathrin Rohde, Jugendsozialarbeiterin an der Schule an der Carbäk in Broderstorf. Quelle: Klaus Amberger

Im Raum sitzen noch die Zeitungsbetreuer – die Hort-Erzieherin Diana Mai (40) und Schul-sozialarbeiterin Kathrin Rohde (40). Zu viert wird nun gejubelt. Ohne die beiden Frauen gäbe es das Blatt sicherlich nicht. Sie treffen sich, so es denn möglich ist, einmal pro Woche mit den jungen Reportern. „Es geht auch darum, die Kinder für Medien zu sensibilisieren und den Umgang mit ihnen zu üben“, erläutert Kathrin Rohde. Diana Mai sagt, dass es ohne Sponsoren, wie Adiant-Druck aus Rostock, das farbige Heft gar nicht gäbe.

Diana Mai, Erzieherin im Hort "Storchennest" der Schule an der Carbäk in Brodertorf. Quelle: Klaus Amberger

Nun sind Laudatoren mit den Hauptpreisen beschäftigt, loben, würdigen, staunen und zeigen sich beeindruckt. Im Klassenraum in Broderstorf sitzen immer noch Henrikje und Lennard. Ihre Redaktionskollegen sind auf aufgestellten Fotos zu sehen. Insofern ist der Raum gut gefüllt. „Den 3. Platz in der Kategorie Grundschulen erhält die Schülerzeitung ‚Die coole Carbäk Storchenpost‘“, hallt es aus dem Livestream. Noch einmal 250 Euro. Henrikje rechnet sofort zusammen: „Das sind jetzt schon 450 Euro.“ Auf jeden Fall sollen Fußbälle gekauft werden, sagt Diana Mai. „Das wünschen sich die Kinder schon lange.“ Es fehlt auch noch eine Druckerpatrone für die Redaktion.

Print-Schülerzeitungen am beliebtesten Cornelia Eigler ist Leiterin der Landesinformationsstelle Schülerzeitung. Die 43-Jährige ist wesentlich an der Organisation des Schülerzeitungswettbewerbs beteiligt. „Ich bin froh, dass trotz der erheblichen Corona-Einschränkungen seit mehr als einem Jahr 15 Redaktionen von Schülerzeitungen beim Wettbewerb mitgemacht haben“, sagt sie. Im Vor-Corona-Jahr waren es noch 26. Nach wie vor seien digitale Schülerzeitungen selten. „Die Papierform ist immer noch der Favorit an den Schulen. Schüler mögen es, wenn sie ihre Zeitung in der Hand halten können.“ Der klassische Verkauf des selbst produzierten Produkts sei beliebt. „Falls junge Leute eine digitale oder herkömmliche Schülerzeitung planen, hoffe ich, dass sie sich bei mir melden – wir können schnell Unterstützung und Hilfe anbieten.“

Auf einmal „regnet“ es 50 Euro für jeweils jede der 15 Schülerzeitungen als Anerkennung für ihre Leistungen. „Wir haben 500 Euro bekommen!“, ruft Hendrikje durch ihre Maske. Das Ende der Veranstaltung geht da schon unter und die Kinder sind hungrig. Lennard packt sein Pausenbrot aus, Hendrikje holt sich Schulessen: Hühnerfrikassee.

Von Klaus Amberger