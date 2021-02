Reddelich

An Bad Doberans Schulen werden die Räume knapp. Die Stadt sucht nach Lösungen und hat dabei auch eine Änderung der Einzugsbereichssatzung angesprochen und das Gespräch mit den umliegenden Gemeinden gesucht. Die Überlegung: Statt in Bad Doberan könnten Grundschüler aus Hohenfelde, Retschow und Reddelich in Kröpelin eingeschult werden und dort auch die weiterführende Schule besuchen, sollte der Regionalstandort wieder aufgebaut werden. Die Gemeindevertreter von Reddelich sind dagegen.

„Die weit überwiegende Mehrheit der Eltern in Reddelich sieht Bad Doberan als Schulstandort für ihre Kinder. Das war in der Vergangenheit so und soll auch so bleiben“, heißt es in der Erklärung. „Für die Bürger Reddelichs ist Bad Doberan in erster Linie DIE Nachbarstadt, in der viele Bürger zur Schule gegangen sind, arbeiten, einkaufen, zum Arzt gehen, ihre Verwaltungsangelegenheiten klären und zu wichtigen Festen wie dem Kinderfest oder dem Weihnachtsmarkt auch einmal feiern gehen.“

Vereine und Freizeit in Bad Doberan

Unabhängig von der Grundschule würden die Regionale Schule oder das Gymnasium in Bad Doberan für die Reddelicher Kinder weiterhin die prägenden Jahre in ihrer schulischen Laufbahn sein. Auch die Sportvereine und die außerschulischen Freizeitaktivitäten der Reddelicher Kinder seien fast alle in Bad Doberan. Angefangen vom Fußball bis hin Musikschule und dem Kornhaus. „Warum sollten die Kinder also erst ein paar Jahre am Vormittag nach Kröpelin, um dann sowieso wieder nach Bad Doberan zu kommen. Dort kennen sie dann niemanden und müssen sich nach der Grundschule nicht nur an ein neues Gebäude, sondern auch an komplett neue Mitschüler gewöhnen.“

Auch wenn die Entfernung nach Kröpelin nicht weiter sei als nach Bad Doberan, sei die Grundschule viel schwieriger zu erreichen, „da die Busverbindungen nach Kröpelin eher überschaubar sind und der Bahnhof und die Schule an zwei verschiedenen Enden der Kleinstadt liegen. Ob für die fünf bis zehn Schüler pro Jahrgangsstufe ein neuer Bus eingerichtet wird, ist fraglich. Schließlich müssen die älteren Kinder weiter nach Bad Doberan, da kann also nichts umorganisiert werden.“ Auch liege die Schule in Kröpelin für viele Eltern, die in Rostock oder im Speckgürtel der Hansestadt arbeiten, nicht auf dem Weg zur Arbeit. „Kurzum es spricht aus der Reddelicher Perspektive nichts für Kröpelin und alles für die Beibehaltung der bisherigen Situation.“

Bad Doberan hat Verantwortung als Mittelzentrum

Bad Doberan ist ein Mittelzentrum, in dessen Einzugsgebiet Reddelich liegt. „Wir sind gezwungen, auf Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Einwohnerstruktur zugunsten von Bad Doberan zu verzichten. Dafür erwarten wir aber auch, dass Bad Doberan seiner Verantwortung als Mittelzentrum gerecht wird.“

Die geänderte Schuleinzugsbereichssatzung für die Grundschulen im Landkreis Rostock war nach langer Diskussion erst im Februar 2020 vom Kreistag bestätigt worden.

Von Anja Levien