Schule am See: Satow hofft auf Millionenförderung

Satow

Die Gemeinde Satow bekennt sich weiterhin zum geplanten Ersatzneubau für die Schule am See. In ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Gemeindevertreter einem entsprechenden Grundsatzbeschluss einstimmig zu. Dabei haben es die Zahlen in sich: „Die gesamte Baumaßnahme soll nach aktuellen Berechnungen knapp 7,1 Millionen Euro kosten“, sagte Bauamtsleiter Jörn Rachowe. „Der Landkreis Rostock stellt eine Förderung von gut 4,4 Millionen Euro aus dem Topf für die integrierte ländliche Entwicklung in Aussicht – das wäre die größte Summe, die der Kreis je an eine Gemeinde ausgezahlt hat.“ Hinzu würden weitere 250 000 Euro als Kofinanzierung vom Land kommen.

Altes Gebäude und Heizhaus werden abgerissen

Die gesamte Maßnahme setzt sich aus der vorläufigen Erschließung, dem Abbruch des zweigeschossigen h-förmigen Plattenbaus und des nebenstehenden Heizhauses, dem Container für die Schulverwaltung während der Bauzeit, der Außengestaltung, dem kompletten Neubau sowie der Ausstattung zusammen.

Im neuen Gebäude soll es drei Geschosse mit Platz für zwölf Klassenzimmer geben. Im Erdgeschoss ist eine Cafeteria vorgesehen. Dazu werden im Neubau Verwaltung, Elternsprechzimmer, Arztzimmer, Schulsozialarbeiter, Mitmachküche und Bibliothek untergebracht.

Von Lennart Plottke