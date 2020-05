Schule in Doberan wieder gestartet: Wenn ein Gong die Welt bedeutet

Bad Doberan

Es sind tatsächlich die kleinen Dinge, die mir in diesen Tagen ein wenig Zuversicht geben. Was habe ich mich beispielsweise in den vergangenen Jahren über den Schul-Gong am Doberaner Gymnasium lustig gemacht. Irgendwie hatte ich da in meinem gegenüberliegenden Büro immer ein bisschen das Gefühl, am Bahnsteig zu sitzen. „Gonnng – auf Gleis drei fährt ein der Zug aus Berlin . . .“

In diesem Fall aber wurden Fahrgäste nicht vor der gefährlichen Bahnsteigkante gewarnt – sondern vielmehr die Schüler an den Unterricht erinnert. Weil der eine oder andere Pennäler in der Vergangenheit offenbar zu tief in seine Bücher oder Hefte vertieft war und dabei das mahnende Ton-Signal überhört hatte, wurde die elektronische Glocke einfach ein bisschen lauter gestellt.

Seit Wochen war dieses am Ende doch lieb gewonnene Geräusch nicht mehr zu hören – seit Montag aber gongt es am Alexandrinenplatz endlich wieder. Wenn jetzt auch noch alle Klassenstufen darauf hören dürften – das wäre schon ein echt großes Ding!

Von Lennart Plottke