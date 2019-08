Bad Doberan

Ein ungewöhnlich starker Platzregen hat die Sommerferien für viele Gymnasiasten in und um Bad Doberan verlängert. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, muss am Friderico-Francisceum-Gymnasium der Unterricht in den ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres entfallen. Das Unwetter am 31. Juli mit sintflutartigem Regen habe so starke Schäden verursacht, dass die Reparaturen nicht bis zum Schulbeginn am 12. August beendet werden könnten.

Ausnahme bilden die Zwölftklässler. Sie werden in den ehemaligen Räumen des Amtsgerichts unterrichtet, die das Gymnasium schon seit längerer Zeit nutzt.

Elektroanlagen beschädigt

„Durch das Unwetter hatten wir im Erdgeschoss Wasser, das bis zu 20 Zentimeter hoch stand“, schildert Schuldezernentin Anja Kerl ( SPD) vom Landkreis Rostock. Das Wasser sei in den Fußboden eingedrungen, die elektrischen Leitungen seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch das Inventar sei beschädigt, darunter auch das in den Chemieräumen, die im Erdgeschoss liegen. „Wie hoch der Schaden ist, können wir noch nicht beziffern“, sagt Anja Kerl. Die Bestandsaufnahme laufe.

Zur Galerie Starker Regen hat am Mittwochabend für chaotische Verhältnisse in Bad Doberan gesorgt. Die Feuerwehr musste etliche Keller auspumpen, Straßen waren überflutet.

„Wir sind jetzt dabei, das Erdgeschoss zu trocknen. Firmen sind im Gebäude und überprüfen die Anlagen“, erläutert die Dezernentin. Noch könne nicht gesagt werden, ob und in wie weit die Elektroanlagen, darunter Stromversorgung und Brandschutzanlage, Schaden genommen haben. „Da rechnen wir nächste Woche mit einem Ergebnis.“

Abi-Jahrgang zieht ins frühere Landgericht

Auch wenn der Schaden im Erdgeschoss entstanden ist: In den oberen Stockwerken könne weder im Haupthaus noch im Anbau Unterricht stattfinden. „Wir müssen sicher sein, dass das Gebäude gefahrlos betreten werden kann“, sagt Anja Kerl. Doch gerade mit der Unwissenheit, was die Elektronik angeht, sei das nicht möglich.

In den Räumen des ehemaligen Landgerichts werde der Abiturjahrgang ab Montag unterrichtet. „Damit die Schüler keinen Nachteil beim Abitur haben“, sagt Kerl. Zwar werde derzeit auch nach anderen Räumlichkeiten gesucht, aktuell könne für alle anderen Schüler eine Betreuung aber nicht sichergestellt werden. „Für die Schüler bedeutet das erst einmal längere Ferien. Das wird sie vielleicht freuen, die Eltern wahrscheinlich weniger, das kann ich nachvollziehen.“ Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werde auf der Homepage der Schule darüber informiert.

Eltern wussten von nichts

Birthe Dasenbrook, Mitglied im Vorstand des Schulelternrates, hörte am Donnerstag zum ersten Mal von der Schließung. Auch Steffen Grewe, ebenfalls im Vorstand, hatte von offizieller Seite noch keine Nachricht.

Der Starkregen hatte in Bad Doberan viele Schäden verursacht. Unter anderem standen der Markt, die Goethestraße und die Bundesstraße 105 unter Wasser, 80 Keller sind vollgelaufen, Wohnungen in der Goethestraße nicht mehr bewohnbar, die Filiale der Ostseesparkasse am Markt ist seitdem geschlossen.

„Ich bin tief getroffen, wie viel Schaden das Hochwasser angerichtet hat“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Er habe eine Expertenrunde einberufen, um über den Hochwasserschutz in der Stadt zu beraten. Mit dabei sind unter anderem der Wasser- und Bodenverband, der Zweckverband Kühlung und der Bund für Umwelt und Naturschutz. „Eine schnelle Lösung wird es nicht geben, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

